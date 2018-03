Ciclista tampoco pudo con La Unión

Ciclista sigue sin levantar cabeza en La Liga Argentina y sumido en el fondo de la tabla posicional. Anoche perdió de local ante La Unión de Colón por 93 a 88.

El Verdirrojo recibió cinco triples en el arranque del partido (Álvaro Merlo, determinante en el primer cuarto). Demasiado para jugar en calidad de local. Pero tuvo la virtud de sostenerse por encima de los 20 en la medida que pudo poner en órbita a sus extranjeros Karel Guzmán y Rodrigo Goncalvez. Fue 23-27 para la visita.

En el segundo cuarto Ciclista amplió la defensa al perímetro y recibió dos triples menos, posibilitándole ganar el cuarto 15-13 y achicar la brecha 38-40 al cierre del primer tiempo. Bien Juan Ignacio Laterza y Nahuel Paciotti.

La Unión volvió a sacar arando a Ciclista con los triples en el reinicio, tras el descanso largo, (Evans y Merlo) para distanciarse 45-50.

Sin embargo un triplazo de Juan Ignacio Laterza hizo que Ciclista empatara en 52 a falta de cinco minutos. Luego Manuel Lambrisca estiró 52-54 con dos simples y vinieron una ráfaga de 5 puntos del cubano Karel Guzmán que le permitieron al local quebrar por segunda vez en el partido a su adversario de turno.

Cuando lo cerraba 65-59, descuidó la última bola y recibió un triple de Lautaro Fraga: 65-62.

Los diez minutos finales no escaparon a la paridad del juego. Pero cuando hubo que cerrar el partido, La Unión impuso su juego pasándole la bola a Álvaro Merlo que no falló en ningún pasaje del juego. El intento heroico de Ciclista en los minutos finales tampoco pudo revertir el resultado.

Mañana el Verdirrojo visita a Villa Mitre en Capital Federal.

Anoche

Villa San Martín 95 vs Unión (Sf) 88

Ciclista 88 vs La Unión 93

Deportivo Viedma 97 vs Temperley 59

Estudiantes (Ola) 82 vs Gimnasia (La Plata) 64

Hoy

20 Talleres (Tafi Viejo) vs Ameghino

12 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

21 Mitre (Tuc) vs Libertad

21 Rivadavia (Mza) vs Atenas

22 Parque Sur vs Petrolero

Domingo 4

18.30 Villa Mitre vs Ciclista

21 Hindú Club vs Unión (Sf)

21 San Isidro vs Echagüe

Lunes 5

21.30 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Platense

21.30 Temperley vs Gimnasia (La Plata)

22 Mitre (Tuc) vs Barrio Parque.