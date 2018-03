Argentino derrotó al Fantasma de Regatas

Argentino jugó un partidazo ante Regatas Corrientes y le ganó de punta a punta.

Bien planteado el juego (otro acierto saliendo de atrás con Phillips), con un scouting perfecto de su adversario, para lograr controlar los movimientos ofensivos anulando a los generadores de juego. Después Japez fue haciendo correcciones en la defensa según necesidad, en un partido donde todo marchó sobre rieles para que el Turco lograra una memorable victoria ante un rival que lo triplica en presupuesto.

Ya en el primer cuarto Argentino avisó que la cosa iba en serio. Lo dejó en ocho puntos y le metió 19. Básicamente el Azul corrió con Massarelli, Saglietti y Cequeira para lograr goles fáciles. Saglietti hizo punta 6-2 para romper la sequía inicial y Matías Bortolín -que jugó un partidazo- se encargó de ayudar con los rebotes y en el goleo para juntar 19 valiosos tantos.

Y en el segundo cuarto el Turco lo terminó de dormir: 23-13. Defensa y, gol sumando ya a Marvin Phillips (6), los triples de Juan Cangelosi (2), más de Bortolín (4) y Lucho Massarelli (6) que no paró de correr.

El Fantasma hizo un intento de despertarse en el tercer cuarto cuando Brandon Thomas volcó una pelota y aparecieron los triples de Paolo Quinteros y Santiago Vidal.

Pero Argentino aguantó el chubasco y le contestó con una estupenda volcada de Marvin Phillips (que la gente aplaudió de pie), otra de Kent, un triple de saglietti y más de Cangelosi dejando el resultado 58-39 a diez minutos del final.

Nada que hacer para la visita en los diez minutos finales. Argentino cerró el partido de acuerdo a los manuales y terminó poniendo los pibes.

En cuatro días, vuelven a verse las caras en Corrientes.

Anoche

Instituto 94 vs La Unión Fsa 90

Hispano 85 vs Estudiantes (Cdia) 84

Quilmes 85 vs San Martín 88

Argentino 78 vs Regatas Ctes. 60



Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.



Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs Club Alético San Martín



Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico

Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)



Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones