Maximiliano Tamburini le ganó el desafío a Nicolás Laprovittola

Nicolás Laprovittola, nacido en Morón, el 31 de enero de 1990, mide 1,93 metros, es un reconocido basquetbolista argentino que juega de base. Es integrante de la Selección Nacional de Básquetbol y actualmente juega en el Club Joventut de Badalona, en la Liga ACB de España. Algunos recuerdan que es además hijo de la diputada nacional Margarita Stolbizer.

Maximiliano Tamburini es una de las fichas U23 que integra el plantel de Ameghino que milita en la Liga Argentina, segunda división del básquet de la República Argentina. Es escolta, tiene 21 años, de 1,74 metros, y nació el 23 de junio de 1996, en Junín.

Laprovittola, durante un entrenamiento del equipo argentino que trabaja pensando en la eliminatoria americana rumbo a la Copa del Mundo China 2019, hizo un particular desafío. Encestó 25 triples consecutivos y lo subió a las redes sociales Instagram y Twitter, con el hashtag #DesafíoLapro, para ver quién lo superaba.

El escolta de Ameghino, al que también apodan el “Guante”, aceptó el desafío y embocó ¡26!. Y también lo subió a las redes, respondiendo al desafío.

Laprovittola invitó a subir los videos hasta el lunes, para comprobar quién ganaba esta compulsa, que se llevará como premio la camiseta de la selección autografiada por todo el plantel.

La selección venció a Paraguay 86 a 61

Tras la dura derrota del viernes, la selección Argentina levantó vuelo y se recuperó. Se impuso ante Paraguay 83 - 61 merced a un excelente tercer cuarto de velocidad, gol e intensidad defensiva ganó 26 - 13. Tras muchos altibajos en la primera parte, pudo responder y ganar con solvencia. Redivo con 14 puntos, seguido de Mainoldi y Brussino, con 12, fueron los goleadores.

El comienzo fue parejo y dinámico. Argentina intentó darle vértigo a su ofensiva, tener variantes y desarticular rápido la defensa visitante. Delia fue importante en los tableros, donde le dio segundas opciones al equipo, sumado a la experiencia de Scola para ganar cerca del aro. Así y todo, el albiceleste continuó con problemas cerca del poste. Paraguay tuvo paciencia para sorprender, donde Araujo otra vez fue doblado pero pocas veces sin éxito. Zanotti ingresó con la mano caliente, y de buenas a primeras el conjunto guaraní pasó a ganar 13 - 12. Nuevamente Argentina llegó tarde a los ajustes, y Paraguay continuó efectivo y con la confianza bien alta.

Argentina profundizó más seguido sus ofensivas, Scola estuvo bien cercado, pero Delia con otro protagonismo dentro del juego estacionado que tuvo mayoritariamente el elenco de Hernández.

Paraguay achicó la brecha en el final y Argentina cerró el parcial 25 - 19 al frente.

El equipo siguió con muchos altibajos. Más allá de un doble volado de Redivo, el equipo tuvo poca fluidez y se apuró en sus lanzamientos externos.

El juninense Franco Balbi trató de generar juego, le cortaron las conexiones dentro de un marco lento sin velocidad. Paraguay exigió, pero mostró pocos recursos en su juego y su andar. Redivo pasó a tomar protagonismo y darle otro vuelo a un elenco con poca energía y sin poder salir en contragolpe. Peralta robó una pelota tremenda para colmo y volcar la bola en soledad, lo cual generó el malestar de Hernández.

Argentina sostuvo el resultado, pero manteniendo problemas en ambos costados. Balbi no pudo conectarse con los aleros, Redivo tomó decisiones individuales, donde Paraguay se sostuvo atrapando y aprovechando que Argentina no tuvo referencia cerca del aro. El albiceleste con un elenco bajo, Saiz y Mainoldi lejos del poste, y prácticamente sin poder recibir para tomar decisiones.

Pero finalmente, Argentina - amparado en su defensa – terminó cerrando la etapa inicial por un apretado e incómodo 40 - 33.

El seleccionado trató de darle otro ritmo al partido en el segundo tiempo, luego del emocionante entretiempo, con homenaje al “Chapu” Andrés Nocioni.

Argentina mostró vértigo y velocidad y extendió las al mantener su fiereza en defensa, ajustó rápido en la primera línea, no dejó chance a segundas opciones y trató de correr

El albiceleste pudo escaparse en un abrir y cerrar de ojos. Tuvo brecha de 59 - 42, sumado luego a otro triple de Mainoldi tras una gran acción colectiva del equipo. Argentina fue desgastando a su rival, y se acomodó en el poste. De esta manera comenzó a tener facilidades y llegar limpio al aro con Saiz como protagonista. Paraguay apurado a larga distancia, sin variantes y perdido atrás. En el cierre, el albiceleste tocó techo de 66 - 46 tras una acción rápida de Redivo para anotar y cerrar el periodo.

El cierre fue vertiginoso y en velocidad. Argentina parado en zona, y buscando conseguir puntos rápidos con Balbi como conductor. Saiz volvió a hacerse su espacio para anotar, y Redivo tomó la posta en la ofensiva para estirar la ventaja tras un bombazo. Paraguay marcando en zona, tratando de recuperar y desconectar a Argentina para correr. El albiceleste se apuró con algunos lanzamientos, pero mantuvo la ventaja (74 - 54). Más allá de que Paraguay intentó meterse de lleno, Argentina estuvo más solida con solidaridad para jugar y encontrar gol con espacios. Sin referencia en la pintura, rotando bien adelante, y Balbi anotando otro bombazo para seguir arriba.

El entrenador albiceleste probó diferentes variantes. Debutó Lautaro Berra sumado a la presencia nuevamente de Delia en cancha. El juninense Balbi fue estandarte en la primera línea, guió bien al equipo, tuvo paciencia y timming para recuperar y anotar.