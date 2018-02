Argentino recibe a Regatas de Corrientes

Argentino recibe esta noche a un duro rival en la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde las 21.30 llega el club de Regatas Corrientes, equipo que se preparó para pelear los puestos de vanguardia del campeonato.

Este partido será controlado por el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Roberto Smith y el santiagueño Gustavo D´Anna. Como comisionado técnico actuará el pergaminense Marcelo Tramonte.

Hoy

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Quilmes vs San Martín

21.30 Argentino vs Regatas Ctes.



Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.



Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs San Martín



Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico



Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)



Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones

Martes 6

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket

Miércoles 7

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Argentino

22 Olímpico vs Comunicaciones



Jueves 8

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro



Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino



Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro



Domingo 11

21 Instituto vs Atenas (Cba)



Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca



Martes 13

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín



Miércoles 14

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca



Jueves 15

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 Olímpico vs San Martín



Viernes 16

21 Ferro vs Obras



Sábado 17

21 Instituto vs Argentino

21 Quimsa vs San Martín

21 San Lorenzo vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Peñarol vs Gimnasia (Cr)