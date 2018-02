Ciclista tampoco pudo contra Centro Español

Ciclista Juninense tampoco le pudo ganar a Centro Español de Plottier, Neuquén, y perdió anoche por 85 a 75. Sigue en el fondo de la tabla posicional.

El primer cuarto fue malo. Tardaron en acomodarse. A Centro Español lo salvaron los triples (Burgos-González-Alston) y Ciclista encontró sustento con la dupla Goncalvez-Paciotti para mantenerse expectante en el marcador: 18-12.

Buen segundo cuarto del quinteto juninense que logró 24 goles para pasar a ganar 36-35 al cierre del primer tiempo. Rodrigo Goncalvez le marcó el camino y Sebastián Perusia llegó desde el banco con 8 valiosos goles que apuntalaron la victoria parcial.

Se quedó sin gol Ciclista en la reanudación. Centro Español le hizo un parcial de 24-13 y cerró el tercer cuarto 59-49. se despertaron Francisco González Beratz y Khapri Alston, que le dieron una gran mano en el goleo.

En el último cuarto Ciclista peleó el resultado hasta los instantes finales, poniéndose a 4 con treinta segundos por jugarse. No lo pudo cerrar y se vino del la gira sureña con las manos vacías.

Este viernes el Verdirrojo vuelve a ser local. Llega La Unión de Colón al Coliseo del Boulevard.



Anoche

Platense 89 vs Rocamora 74

Centro Español 85 vs Ciclista 75

Deportivo Viedma 78 vs Parque Sur 73

Ameghino vs Deportivo Norte

Echagüe vs Oberá Tc



Hoy

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21.30 La Unión vs Petrolero

21.30 Unión (Sf) vs San Isidro

22 Hindú Club vs Villa San Martín

22 Independiente (Sde) vs Libertad



Miércoles 28

21.30 Atenas vs Temperley

21.30 Barrio Parque vs Deportivo Norte

Jueves 1/3

21 Platense vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Petrolero

22 Mitre (Tuc) vs Ameghino

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Libertad

Viernes 2

21.30 Villa San Martín vs Unión (Sf)

21.30 Ciclista vs La Unión

21.30 Deportivo Viedma vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

Sábado 3

20 Talleres (Tafi Viejo) vs Ameghino

12 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

21 Mitre (Tuc) vs Libertad

21 Rivadavia (Mza) vs Atenas

22 Parque Sur vs Petrolero

Domingo 4

18.30 Villa Mitre vs Ciclista

21 Hindú Club vs Unión (Sf)

21 San Isidro vs Echagüe

Lunes 5

21.30 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Platense

21.30 Temperley vs Gimnasia (La Plata)

22 Mitre (Tuc) vs Barrio Parque

Martes 6

21.30 Independiente (Sde) vs Echagüe

21.30 Rocamora vs Parque Sur

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Barrio Parque

Miércoles 7

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Libertad vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Unión (Sf)

21.30 La Unión vs Rivadavia (Mza)

21.30 Petrolero vs Atenas