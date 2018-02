Ciclista Juninense lo perdió en el final

A Ciclista sigue costándole ganar de visitante. Anoche perdió ante Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 77-67. Más allá de ello, hizo un buen partido y no logró cerrarlo.

Petrolero no pudo resolver la marca de Goncalvez en la pintura y Ciclista se disparó 11-4 en los primeros 6 minutos de juego.

Jaule frenó el partido con un tiempo muerto computado y acomodó el resultado hacia el cierre, logrando soltar a los tiradores (Marshall y Cantarutti). Ciclista, con un triplazo de Nicolás Mendyk, quedó arriba 16-14.

Petrolero pasó adelante por primera vez en el partido a los tres minutos del segundo cuarto con un triple de Donovan Marshall y se mantuvo ganador logrando el sustento de otros tiradores como Esteban Cantarutti y Federico Ferrini, haciendo un primer tiempo de 39-32.

Buen reinicio de Ciclista en el complemento que con contracción a la defensa y apuntalado arriba por Gonzalvez, Carreras y Laterza pudo recuperarse y pasar al frente nuevamente en el marcador 42-41 (doble de Mendyk).

Se fueron intercalando el resultado y el local cerró mejor el tercer cuarto con dos corridas de Cantarutti y Ferrini 50-47.

Con un triple de Juan Ignacio Laterza, Ciclista empató en 50 ni bien se iniciaron los diez minutos finales.

Después, el quinteto juninense peleó palmo a palmo el partido hasta el final. Se puso a 6 a falta de 1´24” y no lo pudo cerrar.

Mañana el Verdirrojo sigue jugando en la provincia de Neuquén. Se presenta en Plottier, ante Centro Español.

Anoche

Villa Mitre 85 vs La Unión 66

Unión (Sf) 102 vs Oberá Tc 106

Atenas 86 vs Parque Sur 66

Petrolero 77 vs Ciclista 67

Independiente (Sde) 70 vs Talleres (Tafi Viejo) 75

Hoy

20 Temperley vs Estudiantes (Ola)

20 San Isidro vs Bhy Tiro Federal

21.30 Barrio Parque vs Mitre (Tuc)



Lunes 26

21 Platense vs Rocamora

21.30 Centro Español vs Ciclista

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

22 Echagüe vs Oberá Tc





Martes 27

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21.30 La Unión vs Petrolero

21.30 Unión (Sf) vs San Isidro

22 Hindú Club vs Villa San Martín

22 Independiente (Sde) vs Libertad



Miércoles 28

21.30 Atenas vs Temperley

21.30 Barrio Parque vs Deportivo Norte

Jueves 1/3

21 Platense vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Petrolero

22 Mitre (Tuc) vs Ameghino

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Libertad

Viernes 2

21.30 Villa San Martín vs Unión (Sf)

21.30 Ciclista vs La Unión

21.30 Deportivo Viedma vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata).