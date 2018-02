David Huertas decidió alejarse de Comunicaciones

Tras el triunfo del domingo frente a Obras hubo novedades en el plantel de Comunicaciones. Los dirigentes llegaron a un acuerdo con David Huertas quien rescindió su contrato y no seguirá en el club de Mercedes.

El puertorriqueño, que se estaba recuperando de una lesión en el tobillo, prefirió continuar con la rehabilitación en su país de origen y dejar el aurinegro.

David Huertas promedió 15.5 puntos, 2,85 rebotes y 2,62 asistencias en 29.3 minutos en cancha.

Ahora la dirigencia se encuentra abocada a encontrar a su reemplazante que podría ser una ficha nacional y también a cerrar con un U23 para poder tener el equipo completo una vez que termine el receso por la ventana FIBA.

Miércoles 28

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Quilmes vs San Martín

21.30 Argentino vs Regatas Ctes.



Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.



Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs San Martín



Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico



Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)



Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones



Martes 6

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket

Miércoles 7

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Argentino

22 Olímpico vs Comunicaciones



Jueves 8

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro



Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino



Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro



Domingo 11

21 Instituto vs Atenas (Cba)



Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca



Martes 13

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín



Miércoles 14

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca