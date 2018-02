El 13 de marzo comienza el torneo apertura

En la noche del lunes se realizó la primera reunión del año del Consejo Directivo de la Asociación Juninense de Básquetbol, bajo la presidencia de su titular Marcelo Gabriel Rodríguez y su vicepresidente Gustavo Poggi.

Entre los puntos más importantes se trató el comienzo del certamen "Apertura". El mismo iniciará el 13 de marzo próximo y la primera fecha jugarán Junín-Cavul, Los Indios-El Linqueño, Argentino-Sarmiento, San Martín-Baigorrita y Ciclista-9 de Julio. Porteño de Chacabuco tiene fecha libre.

Fixture

1º Fecha

Junín vs Cavul

Los Indios vs El Linqueño

Argentino vs Sarmiento

San Martin vs Baigorrita

Ciclista vs 9 de Julio

Libre: Porteño

2º Fecha

9 de Julio vs San Martín

Baigorrita vs Argentino

Sarmiento vs Los Indios

El Linqueño vs Junín

Cavul vs Porteño

Libre: Ciclista

3º Fecha

Porteño vs El Linqueño

Junín vs Sarmiento

Los Indios vs Deportivo

Argentino vs 9 de Julio

San Martín vs Ciclista

Libre: Cavul

4º Fecha

Ciclista vs Argentino

9 de Julio vs Los Indios

Baigorrita vs Junín

Sarmiento vs Porteño

El Linqueño vs Cavul

Libre: San Martín



5º Fecha

Cavul vs Sarmiento

Porteño vs Baigorrita

Junín vs 9 de Julio

Los Indios vs Ciclista

Argentino vs San Martín

Libre: El Linqueño

6º Fecha

San Martín vs Los Indios

Ciclista vs Junín

9 de Julio vs Porteño

Baigorrita vs Cavul

Sarmiento vs El Linqueño

Libre: Argentino

7º Fecha

El Linqueño vs Baigorrita

Cavul vs 9 de Julio

Porteño vs Ciclista

Junín vs San Martín

Los Indios vs Argentino

Libre: Sarmiento

8º Fecha

Argentino vs Junín

San Martín vs Porteño

Ciclista vs Cavul

9 de Julio vs El Linqueño

Baigorrita vs Sarmiento

Libre: Los Indios

9º Fecha

Sarmiento vs 9 de Julio

Linqueño vs Ciclista

Cavul vs San Martín

Porteño vs Argentino

Junín vs Los Indios

Libre: Baigorrita

10º Fecha

Los Indios vs Porteño

Argentino vs Cavul

San Martín vs Linqueño

Ciclista vs Sarmiento

9 de Julio vs Baigorrita

Libre: Junín

11º Fecha

Deportivo vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

Linqueño vs Argentino

Cavul vs Los Indios

Porteño vs Junín

Libre: 9 de Julio.