Boca “chupó” a Ferro hacia el fondo de la tabla

Boca Juniors “chupó” a Ferro Carril Oeste hacia el fondo de la tabla posicional al ganarle anoche 77 a 71 y profundizó la crisis basquetbolística en Caballito.

Además Salta Basket dio la nota de la jornada superando a San Lorenzo de Almagro por 85 a 70. Detalle:

Anoche

Comunicaciones 76 vs Obras 75

Quimsa 71 vs Instituto 68

Weber Bahía 87 vs Hispano 80

Boca Jrs. 77 vs Ferro 71

San Martín 92 vs Gimnasia (Cr) 86

Salta Basket 85 vs San Lorenzo 70



Miércoles 28

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Quilmes vs San Martín

21.30 Argentino vs Regatas Ctes.



Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.



Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs San Martín



Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico

Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)



Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones



Martes 6

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket

Miércoles 7

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Argentino

22 Olímpico vs Comunicaciones

Jueves 8

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro



Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino



Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro



Domingo 11

21 Instituto vs Atenas (Cba)



Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca



Martes 13

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín



Miércoles 14

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca



Jueves 15

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 Olímpico vs San Martín



Viernes 16

21 Ferro vs Obras



Sábado 17

21 Instituto vs Argentino

21 Quimsa vs San Martín

21 San Lorenzo vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Peñarol vs Gimnasia (Cr)



Domingo 18

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Lunes 19

20 Obras vs Olímpico

21 Ferro vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Boca vs San Lorenzo

Martes 20

21.30 Argentino vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs Salta Basket.