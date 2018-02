Ciclista se rehabilitó ante Parque Sur

Ciclista Juninense logró volver a la victoria, tras derrotar anoche en el Coliseo del Boulevard a Parque Sur por 80 a 75. A pesar de ellos no pudo salir del fondo de la tabla posicional, porque también ganó Temperley.

Giménez, Martínez y las segundas opciones de lanzamiento que encontró Alderete hicieron disparar a la visita en el marcador, en ocho minutos 12 a 8. Casi no lo iba a poder acomodar Ciclista después del tiempo muerto computado y cuando Parque lo tuvo para matar, lo quiso sobrar… y la vaca se le volvió toro. Ciclista lo igualó en 12 con dos concreciones de Mendyk y Carreras.

Y luego que Parque regaló la brújula del partido, comenzó el dominio de Ciclista que hizo cinco minutos brillantes en el segundo cuarto, donde Parque corrió de atrás. A fuerza de triples (2 de Guzmán, Paciotti, Vismara y Carreas) el Verdirrojo ganó 34-33 el primer tiempo. Recién en el cierre se acomodó la visita, que la sacó barata quedando uno abajo (Bolling y O`Garro Jr., imparables).

Buen tercer cuarto de Ciclista, conteniendo el juego interno oponente y sacando ocho puntos más de diferencia en la ofensiva. Xavier Carreras apuntaló al quinteto juninense para un parcial de 52 a 43.

Nada que hacer para Parque Sur en el último cuarto. No pudo recuperarse de las ventajas que otorgó al principio y siguió corriendo el resultado de atrás, más allá que logró ponerse a dos a nueve segundos de la chicharra final.

Buen cierre de Ciclista Juninense que sacó diez puntos y manejó el final de acuerdo a los manuales.

El próximo sábado, Ciclista Juninense juega en Plaza Huincul, ante Petrolero.

