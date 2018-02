Ciclista Juninense busca rehabilitarse recibiendo a Parque Sur de Entre Ríos

Ciclista Juninense intentará esta noche salir del fondo de la tabla posicional, cuando desde las 21.30 reciba a los entrerrianos de Parque Sur, por otra fecha de la Liga Argentina de Básquetbol 2017/18.

Sin duda un partido dificilísimo para el quinteto de nuestro medio. Parque es, hoy por hoy, uno de los cinco mejores equipos del campeonato y se armó para pelear el ascenso. Juegan en ese conjunto dos ex valores de la institución verdirroja, como lo Pablo Alderete y Ellnes Bolling.

Será un partidazo para ver en el estadio “Raúl Germán ´Chuny´ Merlo”´, encuentro que contará con el arbitraje del capitalino Pedro Hoyo y del pilarense Sebastián Moncloba.

La jornada completa de esta noche será esta:

A las 21, Villa Mitre vs. Temperley y Unión (Sante Fe) vs. Bhy Tiro Federal.

A las 21.30 se enfrentarán Ciclista vs. Parque Sur; Deportivo Viedma vs. Centro Español y Obera TC ante Hindú Club.

Mañana

21 hs.: Barrio Parque vs Echagüe de Paraná.

21.30: Estudiantes (Ola) vs Petrolero.

21.30: La Unión vs Platense.

21.30: Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata).

21.30: Deportivo Norte vs Independiente (Sde).

Martes 20

21.30: Ameghino vs Echagüe y Villa San Martín vs San Isidro.

Miércoles 21

21: Villa Mitre vs Deportivo Viedma.

21.30: Parque Sur vs La Unión.

21.30: Deportivo Norte vs Mitre (Tucumán).

21.30: Libertad vs Independiente (Sgo. del Estero).

Jueves 22

21.30: Rivadavia (Mza) vs Temperley.

22: Hindú Club vs San Isidro.

Viernes 23

21: Platense vs Deportivo Viedma.

21.30: Ameghino vs Mitre (Tucumán).

21.30: Bhy Tiro Federal vs Libertad.

Sábado 24

21: Villa Mitre vs La Unión.

21: Unión (Sf) vs Oberá TC.

21.30: Atenas vs Parque Sur.

21.30: Petrolero vs Ciclista.

22: Independiente (Sde) vs Talleres (Tafi Viejo).

Domingo 25

20: Temperley vs Estudiantes (Olavarría).

20: San Isidro vs Bhy Tiro Federal.

21.30: Barrio Parque vs Mitre (Tucumán).

Lunes 26

21: Platense vs Rocamora.

21.30: Centro Español vs Ciclista Juninense.

21.30: Deportivo Viedma vs Parque Sur.

21.30: Ameghino vs Deportivo Norte.

22: Echagüe vs Oberá TC.

Martes 27

21: Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (O).

21.30: La Unión vs Petrolero.

21.30: Unión (Santa Fe) vs San Isidro.

22: Hindú Club vs Villa San Martín.

22: Independiente (Sde) vs Libertad.

Miércoles 28

21.30 hs.: Atenas vs Temperley.

21.30: Barrio Parque vs Deportivo Norte.