Sorpresiva derrota de Los Indios

Los Indios no pudo anoche contra Juventud de Cañuelas y perdió 84 a 82 por la octava fecha de las revanchas del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

La visita fue al frente durante todo el partido y a pesar que el Canario se acercó en el cierre, no pudo definir la última bola.



El próximo viernes viaja a Berisso para enfrentar a Hogar Social. Detalle:



Anoche

Ciudad de Saladillo 77 vs Hogar Social de Berisso 68

Los Indios de Junín 82 vs Juventud de Cañuelas 84

Libre: Gimnasia y Esgrima de Pergamino



9º Fecha (23-02)

Hogar Social de Berisso vs Los Indios de Junín

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Ciudad de Saladillo

Libre: Juventud de Cañuelas



10º Fecha (02-03)

Los Indios de Junín vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Juventud de Cañuelas vs Hogar Social de Berisso

Libre: Ciudad de Saladillo