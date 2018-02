Argentino lo ganó de punta a punta

Argentino arrasó anoche con Hispano Americano de Río Gallegos.Le ganó 90 a 80 y se acomoda en el lote de los del medio de la tabla posicional.

Le costó al Turco tomarle la mano a la defensa, que recién la pudo encarrilar hacia el segundo cuarto.

Pero ofensivamente lució impecable en el arranque logrando 33 concreciones. Un brillante trabajo del quinteto inicial hizo que todo fuera más fácil en el ataque, cerrando el cuarto con una volcada impresionante de Anthony Kent que además concretò el tiro adicional.

Ya para el segundo cuarto Argentino sacó a relucir desde el banco a Marvin Phillips, quien tomó la posta en el goleo y tuvo como ladero a Luciano Massarelli para un primer tiempo inobjetable de 55 a 39.



Con un buen trabajo de su dupla extranjera, la vigencia de Luciano Massarelli y un triplazo de Gastón García para cerrar el tercer cuarto, Argentino se puso 74-58 a diez minutos del final.

Hipano arreció en el último cuarto, puso toda la carne al asador. Pero Argentino se mostró muy firme. Seguro en defensa y cauto en el ataque. Hizo un cierre del partido perfecto, donde la bola debajo de la canasta le causó mucho daño al quinteto visitante.

El 28 de febrero vuelve a ser local ante Regatas Corrientes.



Anoche

Estudiantes (Cdia) 98 vs Obras 94

Argentino 90 vs Hispano 80

Regatas 92 vs Gimnasia (Cr) 71



Hoy

21.30 Quilmes vs Peñarol



Domingo 18

21 Comunicaciones vs Obras

21 Quimsa vs Instituto

21 Weber Bahía vs Hispano

21 Boca Jrs. vs Ferro

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Lorenzo



Miércoles 28

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Quilmes vs San Martín

21.30 Argentino vs Regatas Ctes.





Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.



Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs San Martín



Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico



Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)



Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones



Martes 6

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket



Miércoles 7

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Argentino

22 Olímpico vs Comunicaciones



Jueves 8

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro



Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino



Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro



Domingo 11

21 Instituto vs Atenas (Cba)Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca