Saglietti: “Estoy listo para jugar”

El basquetbolista del Club Atlético Argentino, Marcos Saglietti, dialogó con Democracia y confía en volver mañana contra Hispano Americano de Río Gallegos.

El jugador santafesino comenzó diciendo: “Después de lo que me pasó en el partido contra San Martín, que quedé duro de la espalda con una lumbalgia muy fuerte donde me internaron dos días con analgésicos y suero, decidimos que el equipo me necesitaba contra Salta.

Jugué a pesar de tener dolores y limitaciones, pero era un partido clave que por suerte lo resolvimos favorablemente.

Terminé demasiado dolorido y la idea era que si no estaba bien contra Atenas no jugaba, para poder estar al 100% contra Hispano Americano de Río Gallegos, que es otro juego importante para nosotros este viernes. Esto fue consensuado con el cuerpo médico y técnico. Estuve con un dolor muy grande.

Por suerte ahora estoy muchísimo mejor, esta semana entrené a la par de mis compañeros y estoy a disposición del cuerpo técnico para mañana.

Al consultarle sobre el juego contra Atenas, expresó: “La verdad que contra Atenas fue un partidazo. Los dos equipos hicieron un gran trabajo, fue un partido palo y palo desde el minuto uno hasta el final. Por suerte lo cerramos mejor nosotros. La verdad que el equipo hizo un trabajo extraordinario, todos aportaron algo y eso habla muy bien del plantel.

Sobre la llegada de Phillips al barrio de las Morochas, dijo: “Bien Marvin, se está acoplando al equipo paulatinamente. Hizo dos buenos juegos y eso le sirve al equipo y a él para que entre con una confianza alta. Lo importante es que el equipo está bien, todos muy contentos y apuntado a Hispano.

Y sobre el equipo sureño comentó: “Sin dudas que es un rival dificilísimo, allá nos ganó de muy buena manera. Tiene dos extranjeros sobresalientes como O´Bannon y Austin, y el resto del equipo con mucha experiencia.

Va a ser un partido complicado, como lo van a ser todos de ahora en más. Estamos planificando el partido de la mejor manera y ojalá mañana podamos hacer un buen juego y quedarnos con la victoria.

