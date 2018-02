Eduardo Japez: “Millsap no estaba dentro del rango ni la concentración que tiene que tener un jugador profesional”

Eduardo “Chiche” Japez dialogó con Democracia antes del entrenamiento de ayer. Por primera vez contó los detalles de la salida del extranjero John Millsap del plantel profesional, además de hablar sobre la actualidad que está atravesando Argentino en la Liga Nacional de Básquetbol.

Comenzó narrando: “Conforme porque volvimos a la victoria. Estábamos un poco preocupados por las seis derrotas en fila, que no es fácil, y más como se venía dando el torneo. Los resultados venían acompañando y parecía que esos partidos que habíamos ganado de visitante nos daban cierto margen de tranquilidad. Sin embargo no fue tan así porque vinieron una seguidilla de derrotas que no se esperaban.

Pero había que salir rápido de esta situación. Estuvimos a punto de quebrarlo a San Martín de Corrientes. Hicimos un buen juego y no lo pudimos cerrar bien, como contra Atenas. Son partidos que valen doble. Ganarle a Salta nos potenció y el partido contra Atenas vale muchísimo, pero hay que revalidarlo contra Hispano”.

¿De estar entre los seis mejores, a pasar con los seis últimos de la tabla?

“Es parte de la seguidilla que uno pueda agarrar de victorias, que te mandan para arriba o las derrotas para abajo. Así es la Liga Nacional.

Igualmente estábamos haciendo buenos juegos. Yo no vivo de las excusas, pero las lesiones nos estaban jugando en contra.

El cambio de extranjero y su acople al equipo, la lesión de Kent y su tardanza en volver al plantel, nos desarticuló bastante.

Pero ya pasa a ser un problema del cuerpo técnico, en este caso mío, porque Matías (Bortolín) empezó a hacer buenos juegos, pidió más minutos y ahora se están repartiendo.

El equipo estaba haciendo buenos partidos y de repente nos encontramos con derrotas que nos mandaron para abajo. Hay que volver a la esencia que me parece que es el punto importante que no tenemos que perder. Cuando más nos alejemos de la zona de descenso, mucho mejor, y después agarrar el play off que nos toque”.



¿Millsap era la manzana podrida?

“No es tan así. A Anthony Kent le costó volver después de la lesión. Se veía que no estaba en condiciones y por suerte ahora empezó a tomar ritmo nuevamente.

En cuanto a Millsap, hubo dos factores que alteraron y mucho, y que no hay que dejarlos pasar, ni permitirlo dentro de un equipo.

Contra Hispano, faltando tres minutos, lo quiero volver a ingresar y cuando miro tenía los cordones de las zapatillas desatados. Listo. Cuando se empezó a atar los cordones le dije que se quedara donde estaba. Eso en un equipo no se hace, sea profesional o no. Es inadmisible.

Todo cuerpo técnico vive de los videos, de los scouting colectivos e individuales. Contra Boca habíamos hecho todo. Él tenía que defender al Griego Lampropoulos. Entra a la cancha en los cinco iniciales, se vuelve dos pasos y me pregunta ¿A quién defiendo?. Esa noche Lampropoulos nos hizo 30 puntos.

No está dentro del rango que corresponde, ni dentro de la concentración que tiene que tener un jugador profesional a la hora de jugar partidos decisivos.

Consulté con la comisión, le expliqué las razones a Germán y Marcelo, y se tomó la decisión de recambiarlo”.

¿Hispano?

“Es un equipo con una regularidad importante. Tiene jugadores determinantes que hacen a la estructura del equipo en sí, que son O´Bannon y Austin. Ahora se sumó otro extranjero que no está teniendo tanta participación como la de Carter, un Panameño que recambiaron por Blackwell . Junto a los nacionales, hacen una buena plantilla.

Trabajan a tanteador alto, por eso tenemos que hacernos fuertes en las situaciones defensivas del pick and roll, del juego interior con Carter y Podestá. Las salidas de Tabares a las acciones de tiro también debemos cuidarlas. Es un mix importante que vamos a tener que defender para tener chances de quedarnos con el juego”.

Hoy

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto

Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa

Viernes 16

21 Estudiantes (Cdia) vs Obras

21.30 Argentino vs Hispano

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Instituto



Sábado 17

21.30 Quilmes vs Peñarol

Domingo 18

21 Comunicaciones vs Obras

21 Quimsa vs Instituto

21 Weber Bahía vs Hispano

21 Boca Jrs. vs Ferro

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Lorenzo

Miércoles 28

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Quilmes vs San Martín

21.30 Argentino vs Regatas Ctes.

Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.

Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs San Martín

Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico

Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)

Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones

Martes 6

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket

Nuevo programa del Turco

16/02 (L) Hispano Americano

28/02 (L) Regatas Corrientes

Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Obras Sanitarias

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

Abril

01/04 (L) Ferro Carril Oeste

04/04 (V) Ferro Carril Oeste

06/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

18/03 (L) Peñarol MdP

21/03 (V) Comunicaciones

23/03 (V) Estudiantes

29/03 (L) La Unión Fsa.