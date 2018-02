Estudiantes complicó a Ciclista en Olavarría

Ciclista Juninense no pudo ante Estudiantes de Olavarría y acumuló su tercera derrota en fila. El resultado final reflejó un claro 101 a 89. El equipo de Tasso se encuentra en la zona baja de la tabla y no encuentra soluciones cuando sale a la ruta.

El arranque fue muy bueno para el local. Schoppler y Montes picaron en punta tras aprovechar los bloqueos a los que Ciclista no pudo defender. El Verdirrojo fue siempre de atrás ante el claro dominio olavarriense.

Tras la finalización del primer tiempo (46-35), los dirigidos por Juan Siemenzuck salieron aún más enchufados y ganaron el tercer parcial por 31-21 con una extraordinaria tarea del ex Argentino, Joaquín Gamazzo.

Ciclista achicó en el último cuarto pero con el partido muy lejos, a tal punto que no le alcanzó ni para perder por menos de 10 unidades. Bien Goncalves y Guzmán en la remontada, también apuntalados por un trabajo silencioso y rendidor de Oggero en el poste bajo.

El Verdirrojo necesita volver al triunfo ante Parque Sur, el próximo 18 de este mes.

Anoche

San Isidro 85 vs Independiente (SdE) 75

Talleres (Tafí Viejo) 81 vs Echagüe 84

Rivadavia (Mza) 76 vs Deportivo Viedma 58

Hindú Club 98 vs Oberá Tc 68

Hoy

21 Temperley vs Atenas

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs La Unión

Martes 13

21 Bhy Tiro Federal vs Independiente (Sde)

21 San Isidro vs Unión (Sf)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Deportivo Norte vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

Miércoles 14

21 Barrio Parque vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Villa Mitre

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

Jueves 15

21 Temperley vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

Viernes 16

21 Echagüe vs Bhy Tiro Federal

21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 Libertad vs San Isidro

22 Independiente (SdE) vs Ameghino

Sábado 17

21.30 Atenas vs Petrolero

22 Mitre (Tuc) vs Talleres (Tafí Viejo)



Domingo 18

21 Villa Mitre vs Temperley

21 Unión (Sf) vs Bhy Tiro Federal

21.30 Ciclista vs Parque Sur

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

21.30 Obera Tc vs Hindú Club

Lunes 19

21 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Estudiantes (Ola) vs Petrolero

21.30 La Unión vs Platense

21.30 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (SdE)

Martes 20

21.30 Atenas vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Ciclista

21.30 Ameghino vs Echagüe

21.30 Villa San Martín vs San Isidro

Miércoles 21

21 Villa Mitre vs Deportivo Viedma

21.30 Parque Sur vs La Unión

21.30 Deportivo Norte vs Mitre (Tuc)

21.30 Libertad vs Independiente (SdE)<