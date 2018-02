Argentino lo cerró mejor que Atenas

Argentino sacó pecho ante Atenas de Córdoba y se impuso 89 a 82 en un final cerrado que lo jugó de acuerdo a los manuales.

El Turco realizó un buen planteo del partido saltando a la cancha con Matías Bortolín (hizo un buen juego) y preservando a Marvin Phillips que entró de atrás y fue determinante en el andamiaje del equipo.

Muy parejo el primer tiempo donde no se pudieron sacar ventajas. Picó en punta Atenas a fuerza de triples con Donald Sims y una extraordinaria tarea del juninense Nicolás Romano (4 triples, 2 dobles, 4 simples); al tiempo que Argentino logró sustento con los goles de Luis Cequeira, Luciano Massarelli, Anthony Kent y Marvin Phillips. 43 iguales.

El tercer cuarto fue de muy poca marca y alto goleo. Argentino logró sostenerse arriba (67-65) apuntalado por Cequeira, Massarelli y Kent; mientras que Atenas lo tuvo a Jerome Meyinsse que la descosió (6 dobles y 1 simple).

Argentino hizo el último esfuerzo defensivo en los diez minutos finales. Bloqueó bien para defender la zona de los rebotes y arriba ganó el partido con los goles de dos jugadores: Massarelli y Phillips.

Atenas no pudo cerrar la línea de fondo, donde los dos valores Turcos ganaron siempre la cuerda y ofensivamente se quedó sin Meyinsse, por lo que el resto (salvo los triples de Romano y Fernández) estuvieron ausentes con aviso.

Un arbitraje para empacharse de verlo. Magistral tarea de Estévez, Ramallo y Sánchez.

Anoche

Ferro 74 vs Comunicaciones 88

Argentino 89 vs Atenas (Cba) 82

La Unión Fsa 85 vs Quimsa 73

Weber 78 vs San Martín 74

Hoy

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa <