Ciclista visita a Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense se presenta esta noche en Olavarría. Desde las 20.30 visita a Estudiantes, en otro juego complicado de la gira fuera de casa. Dirigen el chubutense Julio Dinamarca y el capitalino Alejandro Trías.

Hoy 20 San Isidro vs Independiente (Sde) 20 Talleres (Tafí Viejo) vs Echagüe 20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista 21 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma 21 Hindú Club vs Oberá Tc

Lunes 12 21 Temperley vs Atenas 21.30 Petrolero vs Villa Mitre 21.30 Rocamora vs La Unión

Martes 13 21 Bhy Tiro Federal vs Independiente (Sde) 21 San Isidro vs Unión (Sf) 21.30 Parque Sur vs Platense 21.30 Deportivo Norte vs Libertad 21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

Miércoles 14 21 Barrio Parque vs Ameghino 21.30 Centro Español vs Villa Mitre 21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

Jueves 15 21 Temperley vs Rocamora 21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

Viernes 16 21 Echagüe vs Bhy Tiro Federal 21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur 21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora 21.30 Libertad vs San Isidro 22 Independiente (Sde) vs Ameghino

Sábado 17 21.30 Atenas vs Petrolero 22 Mitre (Tuc) vs Talleres (Tafí Viejo)

Domingo 18 21 Villa Mitre vs Temperley

21 Unión (Sf) vs Bhy Tiro Federal 21.30 Ciclista vs Parque Sur 21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español 21.30 Obera Tc vs Hindú Club

Lunes 19 21 Barrio Parque vs Echagüe 21.30 Estudiantes (Ola) vs Petrolero 21.30 La Unión vs Platense 21.30 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata) 21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

Martes 20 21.30 Atenas vs Centro Español 21.30 Rocamora vs Ciclista 21.30 Ameghino vs Echagüe 21.30 Villa San Martín vs San Isidro



Miércoles 21 21 Villa Mitre vs Deportivo Viedma 21.30 Parque Sur vs La Unión 21.30 Deportivo Norte vs Mitre (Tuc) 21.30 Libertad vs Independiente (Sde)

Jueves 22 21.30 Rivadavia (Mza) vs Temperley 22 Hindú Club vs San Isidro

Viernes 23 21 Platense vs Deportivo Viedma 21.30 Ameghino vs Mitre (Tuc) 21.30 Bhy Tiro Federal vs Libertad

Sábado 24 21 Villa Mitre vs La Unión 21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21.30 Atenas vs Parque Sur 21.30 Petrolero vs Ciclista 22 Independiente (Sde) vs Talleres (Tafi Viejo)

Domingo 25 20 Temperley vs Estudiantes (Ola) 20 San Isidro vs Bhy Tiro Federal 21.30 Barrio Parque vs Mitre (Tuc)

Lunes 26 21 Platense vs Rocamora 21.30 Centro Español vs Ciclista 21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur 21.30 Ameghino vs Deportivo Norte 22 Echagüe vs Oberá Tc

Martes 27 21.30 Gimnasia (La Plata)