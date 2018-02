Argentino recibe a Atenas de Córdoba

Argentino tiene una difícil parada esta noche, cuando desde las 21.30 reciba la visita del poderoso Atenas de Córdoba. El Turco necesita ganar. Los de abajo perdieron y sería una buena oportunidad para despegar en la tabla. El rival no es de los más fáciles, pero tampoco invencible. Partidazo para ver en El Fortín de las Morochas. Dirigen el capitalino Pablo Estévez y los bahienses Alejandro Ramallo y Javier Sánchez. Hoy 21 Ferro vs Comunicaciones 21.30 Argentino vs Atenas (Cba) 21.30 La Unión Fsa vs Quimsa Lunes 12 21.30 Quilmes vs Boca 22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13 20 Obras vs Comunicaciones 21 Ferro vs San Lorenzo 21Weber Bahía vs Atenas (Cba) 21.30 Regatas vs Quimsa Miércoles 14 21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr) 22 Salta Basket vs Instituto

Jueves 15 21 San Lorenzo vs Boca 21.30 San Martín vs Quimsa Viernes 16 21 Estudiantes (Cdia) vs Obras 21.30 Argentino vs Hispano 21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr) 22 Olímpico vs Instituto

Sábado 17 21.30 Quilmes vs Peñarol Domingo 18 21 Comunicaciones vs Obras 21 Quimsa vs Instituto 21 Weber Bahía vs Hispano 21 Boca Jrs. vs Ferro 21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr) 22 Salta Basket vs San Lorenzo