Pablo Estévez, Alejandro Ramallo y Javier Sánchez dirigen mañana en Junín

Argentino volverá a ser local mañana domingo. En la oportunidad recibirá la visita de Atenas de Córdoba, el histórico protagonista de la Liga Nacional de Básquetbol.

Dirigirán desde las 21.30 el capitalino Pablo Estévez, y los bahienses Alejandro Ramallo-Javier Sánchez.

Anoche Hispano Americano le ganó a Comunicaciones 91-90 en un resultado favorable para Argentino. “Comu” fue al frente todo el partido y lo perdió en el cierre. Y en otro resultado beneficioso para el Turco, Regatas goleó en Corrientes a Quilmes de Mar del Plata por 102-89.

Anoche

Hispano 91 vs Comunicaciones 90

Gimnasia (Cr) 94 vs Obras 80

Regatas 102 vs Quilmes 89

Hoy

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)

Mañana

21 Ferro vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Lunes 12

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa

Miércoles 14

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto

Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa

Viernes 16

21 Estudiantes (Cdia) vs Obras

21.30 Argentino vs Hispano

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Instituto

Sábado 17

21.30 Quilmes vs Peñarol

Domingo 18

21 Comunicaciones vs Obras

21 Quimsa vs Instituto

21 Weber Bahía vs Hispano

21 Boca Jrs. vs Ferro

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Lorenzo

Programa del Turco

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano

28/02 (L) Regatas Corrientes

Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Obras Sanitarias

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

Abril

01/04 (L) Ferro Carril Oeste

04/04 (V) Ferro Carril Oeste

06/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

18/03 (L) Peñarol MdP

21/03 (V) Comunicaciones

23/03 (V) Estudiantes

29/03 (L) La Unión Fsa.

Mayo

02/05 (L) Ciclista Olímpico.