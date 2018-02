Clippers y Pistons escalan, Wizards se consolida

Se disputó una nueva jornada de NBA. No jugaron los punteros, pero sí elencos que se encuentran en pleno ascenso buscando los playoffs. Pistons goleó a Blazers 111 - 91 y sumaron su cuarta victoria consecutiva desde la llegada de Griffin. Además, Clippers también se encuentra en ganancia, y Wizards (sin Wall) se sostiene en el Este.

Detroit (26 – 26)

111 – 91 Portland

(29 – 25)

Desde la llegada de Blake Griffin, autor de 21 pts, 9 reb y 6 ast, los Pistons ya acumulan cuarta victoria consecutiva. Blazers, sigue en caída libre. Damian Lillar anotó 20 pts, para ser el mejor de los suyos. Detroit, con esta seguidilla de triunfos, se puso octavo en el Este y pelea con Sixers para quedarse con ese lugar.

Pistons, dominó a gusto el juego. En el segundo cuarto, llegó a estar 13 arriba. Que luego sobre el final del mismo Portland descontó y cerró 49 – 43. Al regreso del descanso largo, Detroit sacó una máxima de 18 (75 – 57) en el tercer cuarto, incluido un parcial de 9 – 0 para sentenciar el juego.

Washington (31 – 22)

111 – 102 Indiana (30 – 25)

Buen andar para Wizards, que a pesar de no contar con su máxima estrella John Wall, ya sumó su quinto triunfo. Bradley Beal - Kelly Oubre Jr fueron los mejores, con 21 y 15 puntos respectivamente. Por el perdedor, que no contó con Victor Oladipo y Darren Collinson. Se destacó Bojan Bogdanovic con 29 unidades, seguido de Joe Young con 17.

Washington, siempre tuvo el control del juego. Arrancó enchufado en el primer cuarto, metió un parcial de 17 – 8 y tomó las riendas en el tablero. El equipo de la Capital, siguió a todo motor en el segundo periodo y con un parcial de 13 – 0 sobre el final de la primera parte, llegó a estar 16 pts arriba (55 – 39). Así se fue al vestuario, 58 – 49.

Pacers, nunca pudo torcer la historia y se le terminó la racha de 6 triunfos como local.

Magic (16 – 36)

111 – 109 Miami

(29 – 25)

Orlando dio la sorpresa de la jornada, en calidad de visitante. Mario Hezonja con 20 puntos, fue la primera vía de gol de su equipo, ante la ausencia de Aron Gordon. En el local, no bastaron los 20 puntos de Josh Richardson.

Magic, arrancó con un parcial de 12 – 2 en el último epilogó. Basado en 4 triples seguidos de Marreese Speights, se escapó 99 – 89. Miami, se repuso con un parcial de 16 – 2 e igualó el partido, cuando soló restaban 2 minutos.

El final no fue apto para cardiacos, Jonathon Simmons desempató el partido con 1 minuto por jugar. Con pocos segundos en el reloj Miami nuevamente puso el partido en tablas. Pero ese doble no valió, ya que luego de la revisión de los árbitros, se constató que la barrida sobre el cilindro de Bismack Biyombo fue válida y decretaron el triunfo para Magic.

Utah (25 – 28)

133 – 109 Pelicans

(28 – 25)

El Jazz, aplastó como visitante a New Orleans y sumó su sexto triunfo seguido. El conjuntó vencedor, contó con un goleo repartido y seis jugadores superaron los 10 puntos. Rodney Hood fue el mejor, convirtió 30 puntos, seguido de Ricky Rubio con 20 puntos – asistencias. Por el equipo perdedor, siguen sin rumbó luego de la lesión de DeMarcus Cousins. El que se destacó fue Jrue Holiday (28 pts), secundado por Rajon Rondon (18 pts).

Utah estuvo muy efectivo con los triples (10 de 11) en la primera mitad. La diferencia a su favor siempre fue de 20 y Pelicans nunca pudo hacerle frente al gran juego colectivo de su rival.

Denver (29 – 25)

121 – 104 Charlotte

(23 – 30)

Con un gran juego colectivo, Nuggets se quedó con el triunfó. Siete jugadores estuvieron con doble digito. Gary Harris anotó 27 y Nikola Jokic aportó 15 puntos – 16 rebotes. En Charlotte, Kemba Walker convirtió 20 puntos, seguido de Dwigth Howard con 19.

Denver dio la estocada final en el tercer cuarto (34 – 22). De la mano de Nikola Jokic, quien anotó 10 pts en ese segmento. Mientras que en ese mismo periodo Jamal Murray (18) aportó otros 8 para estirar la brecha 97 – 79. La máxima de puntos llegó a ser de 19 en el último cuarto.

Kings (17 – 36)

104 – 98 Bulls

(18 – 35)

Comandados por Bogdan Bogdanovic (15 pts), Kings remontó un gran juego. En Chicago no bastaron los 27 puntos de Zach Lavine, ni los 20 de Justin Holiday.

Sacramento, se repuso luego de un primer cuarto favorable a Chicago (28 – 9). Del segundo cuarto en adelante, cambió la cara y se lo llevó puesto a Bulls. 27 – 19 ganó el último parcial Kings, sobre los últimos segundos Bogdan Bogdanovic metió un triple clave para que los suyos respiren y festejen la victoria.

Clippers (27 – 25)

104 – 101 Dallas

(17 – 37)

De la mano de Danilo Gallinari, quien anotó 28 puntos. Clippers consiguió un gran triunfo como local. Dallas, a falta de 5 minutos para el final tenía una ventaja de 10 (101 – 91). Pero Clippers con una enorme reacción, dio vuelta el partido y se quedó con el triunfó, con un parcial de 13 – 0.

Multa a Los Angeles Lakers

La NBA ha sancionado a Los Angeles Lakers con una nueva multa. En un caso que nos recuerda a la penalización que recibieron por el caso Paul George, ahora la NBA le ha apuntado a los californianos por el griego Giannis Antetokounmpo. La multa es por 50 mil dólares, aunque ahora no es por tratar los contactos con el entorno de George sino por una serie de comentarios inapropiados de Magic Johnson hacia Antetokounmpo.

La multa en este caso es, como mínimo, llamativa. Todo se debió a una entrevista que Magic le dio a ESPN donde halagó el nivel de Antetokounmpo, sin hacer ningún tipo de mención hacia los Lakers o algún intento de seducción futura. Según la NBA, los comentarios de Johnson son influyentes y por eso la sanción.

¿Qué fue lo que dijo Magic sobre Antetokounmpo en la entrevista? Básicamente explicó que era un futuro MVP de la NBA y que iba a ayudar a posicionar nuevamente a Milwaukee dentro del mapa de la liga. Esto tipo de comentarios, según la NBA, están prohibido.

"Me alegro de que sea titular en el All Star Game, se lo merece. Será un MVP, será un campeón y va a poner nuevamente a Milwaukee en el mapa. Y creo que algún día le dará un anillo de campeones a los Bucks. Es especial, seguramente es el mejor jugador que hay ahora mismo en la NBA", le dijo Magic a ESPN en dicha nota.

Hablamos de la ley 'anti-tampering' impuesta por la NBA, lo que significa que no se puede hablar de ningún jugador con contrato vigente en otro equipo.