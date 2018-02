Juegan la "Copa Catapult"

Esta noche se disputará la novedosa Súper Copa Catapult, desde las 21, en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.

Se enfrentan San Lorenzo de Almagro y el Club de Regatas Corrientes.

La Comisión Técnica de la Asociación de Clubes de Básquetbol, confirmó como árbitros para esta primera edición al capitalino Pablo Estévez, el cordobés Alejandro Zanabone y el pilarense Sebastián Moncloba.

Televisa TyC Sports.

Hoy

21.30 San Martin vs Quilmes

Mañana

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)

Domingo 11

21 Ferro vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Lunes 12

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa

Miércoles 14

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto

Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa

Viernes 16

21 Estudiantes (Cdia) vs Obras

21.30 Argentino vs Hispano

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Instituto

Sábado 17

21.30 Quilmes vs Peñarol

Domingo 18

21 Comunicaciones vs Obras

21 Quimsa vs Instituto

21 Weber Bahía vs Hispano

21 Boca Jrs. vs Ferro

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Lorenzo

Programa del Turco

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano



Marzo

05/03 (V) Regatas

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto

20/03 (L) Comunicaciones

23/03 (L) Ferro Carril Oeste

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto

31/03 (L) Obras Sanitarias

Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.

Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.