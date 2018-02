Unión le ganó a Sarmiento y lo complicó

Sarmiento no pudo anoche contra Unión de Mar del Plata y quedó muy complicado en cuanto a la permanencia en la categoría.

Sarmiento recién logró acomodarse en el segundo cuarto, tras recibir más de veinte goles por parte de Unión en el primero.

Igualó el juego en 29 con una bandeja de Diego Lorio y pasó al frente con otra buena concreción de Emmanuel D´Angelo. Pero le duró poco. No lo pudo contener a Nicolás Lorenzo que en un abrir y cerrar de ojos puso nuevamente en carrera a los marplatenses para cerrar el primer tiempo ganador de 38-35.

Buen reinicio de Sarmiento tras el descanso largo que en un ratito se puso 46-41 (Lorio y Mázzaro).

Pero todo el sacrificio lo perdió de un plumazo cuando lo miró tirar a Nicolás Lorenzo y fue a buscar el triple adentro de la canasta. Se cayó moralmente y Unión lo pasó por arriba (53-46) con la concreciones de Rugger y Jara, y mucho más de Nicolás Lorenzo.

Otra vez el Verde debió remar de atrás y pudo equilibrar las acciones en los instantes finales cuando se puso a 1 (55-56) a puro simple en manos de Mázzaro, Diperna y Márquez.

En el último cuarto Sarmiento no se halló en la cacha. Raro, pero real. Apurado, con lanzamientos mal entrazados y poca contracción a la defensa (recibió tres triples lapidarios en cuatro minutos) se fue desdibujando en la medida que Unión se afianzó en el marcador

Mañana llega Argentino de Pergamino a Arias y Necochea.

Anoche

Sarmiento de Junín 66 - Unión de Mar del Plata 79

Sportivo Escobar 68 - Club Presidente Derqui 59

Argentino de Pergamino 73 - Zárate Básket Independiente 55

Belgrano San Nicolás 73 vs Atlético Pilar 70

4 febrero

Sarmiento de Junín - Argentino de Pergamino

Racing de Chivilcoy - Unión de Mar del Plata

Atlético Pilar - Zárate Básket Independiente

Club Presidente Derqui - Belgrano de San Nicolás

9 febrero

Unión de Mar del Plata - Argentino de Pergamino

Sportivo Escobar - Racing de Chivilcoy

Atlético Pilar - Sarmiento de Junín

11 febrero

Sarmiento de Junín - Club Presidente Derqui

16 febrero

Unión de Mar del Plata - Sportivo Escobar

Argentino de Pergamino - Club Presidente Derqui

Racing de Chivilcoy - Atlético Pilar

17 febrero

Zárate Básket Independiente - Belgrano de San Nicolás

23 febrero

Belgrano de San Nicolás - Sarmiento de Junín

Sportivo Escobar - Zárate Básket Independiente

Atlético Pilar - Unión de Mar del Plata

Racing de Chivilcoy - Argentino de Pergamino

25 febrero

Club Presidente Derqui - Unión de Mar del Plata

Racing de Chivilcoy - Belgrano de San Nicolás

Argentino de Pergamino - Atlético Pilar

1 marzo

Sarmiento de Junín - Atlético Pilar

2 marzo

Unión de Mar del Plata - Racing de Chivilcoy

Argentino de Pergamino - Belgrano de San Nicolás

Club Presidente Derqui - Sportivo Escobar

8 marzo

Sarmiento de Junín - Racing de Chivilcoy

9 marzo

Atlético Pilar - Club Presidente Derqui

10 marzo

Zárate Básket Independiente - Argentino de Pergamino

11 marzo

Belgrano de San Nicolás - Sportivo Escobar

16 marzo

Sportivo Escobar - Atlético Pilar

Argentino de Pergamino - Unión de Mar del Plata

Racing de Chivilcoy - Club Presidente Derqui

Zárate Básket Independiente - Sarmiento de Junín

18 marzo

Club Presidente Derqui - Zárate Básket Independiente

Belgrano de San Nicolás - Unión de Mar del Plata

Atlético Pilar - Racing de Chivilcoy

22 marzo

Sarmiento de Junín - Sportivo Escobar

Atlético Pilar - Belgrano de San Nicolás

23 marzo

Unión de Mar del Plata - Zárate Básket Independiente

Club Presidente Derqui - Argentino de Pergamino

25 marzo

Zárate Básket Independiente - Atlético Pilar

Sportivo Escobar - Racing de Chivilcoy

Argentino de Pergamino - Sarmiento de Junín

30 marzo

Racing de Chivilcoy - Zárate Básket Independiente

Sportivo Escobar - Argentino de Pergamino

Unión de Mar del Plata - Sarmiento de Junín

Belgrano de San Nicolás - Club Presidente Derqui