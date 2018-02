Marvin Phillips Jr. es el nuevo extranjero de Argentino

Marvin Phillips Jr llega en reemplazo de John Milssap Jr. A las filas del Club Atlético Argentino de Junín.

Phillips es oriundo de North Carolina, EE.UU., (formado en la Universidad de Jacksonville) y viene de jugar en Uruguay, con Defensor Sporting. En la actual 2017/18, el estadounidense promedió 16,6 puntos, 7,3 rebotes, 2,1 asistencias en 27 minutos por encuentro (20 presentaciones).

Esta será su primera experiencia en el básquet argentino. Previamente registra pasos por diferentes ligas alrededor del mundo, incluyendo Canadá, Colombia, Francia, México y los Estados Unidos, donde llegó a participar de la G-League. Ala , 2.01 mts.



Carrera deportiva

- 2001/2002 Dodge City

- 2002/2003 Claflin

- 2003/2004 Claflin

- 2004/2005 Claflin

- 2008/2009 Lobos de Iowa

- 2010/2011 Fort Wayne Mad Ants FWN

- 2011/2012 Erie Bay Hawks ERI

- 2012/2013 Rayo de Londres NBL

- 2013/2014 Rayo de Londres NBL

- 2013/2014 Cesta SPO Rowen LNB Pro B

- 2014/2015 Rayo de Londres NBL

- 2014/2015 Etoile Char Leville LNB Pro B

- 2015/2016 Caen Básket Calvados NM1

- 2016/2017 Rayo de Londres NBL

2017/ 2018 Defensor Sporting - Liga de Uruguay



Detalle de partidos

Hoy

21 Ferro vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín



Viernes 2

21 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Salta Basket

22 Quimsa vs Weber Bahía



Sábado 3

21 Ferro vs San Martín

21 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Weber Bahía



Domingo 4

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol



Lunes 5

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Quilmes



Martes 6

20 Obras vs Salta Basket

21 Hispano vs Peñarol

22 Atenas (Cba) vs Ferro



Miércoles 7

21 Weber Bahia vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Quilmes



Jueves 8

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)



Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes



Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)



Domingo 11

21 Ferro vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa



Lunes 12

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)



Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa



Miércoles 14

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto



Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa.