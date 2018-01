El domingo, ante Salta

Argentino recibirá el próximo domingo a Salta Basket, hoy por hoy un rival directo por la permanencia en la categoría. Detalle:

Anoche

Ferro 84 vs Weber Bahía 78

Quilmes vs Quimsa

Mañana

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Jueves 1

21 Ferro vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

Viernes 2

21 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Salta Basket

22 Quimsa vs Weber Bahía

Sábado 3

21 Ferro vs San Martín

21 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Weber Bahía

Domingo 4

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol

Lunes 5

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Martes 6

20 Obras vs Salta Basket

21 Hispano vs Peñarol

22 Atenas (Cba) vs Ferro

Miércoles 7

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Quilmes

Jueves 8

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)

Domingo 11

21 Ferro vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Lunes 12

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa

Miércoles 14

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto

Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa

Programa del Turco

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

04/02 (L) Salta Basket

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

23/03 (L) Ferro Carril Oeste