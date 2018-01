Argentino vuelve a ser local ante San Martín

Argentino inicia hoy su periplo de cuatro partidos consecutivos y claves, en calidad de local. Con la urgencia de ganar, recibe la visita de San Martín de Corrientes, tercero en la tabla posicional del campeonato.

El Turco ya no cuenta con John Millsap y Diego Figueredo –ambos cortados- y tiene un plantel mermado teniendo en cuenta la envergadura del adversario de turno.

Se desconoce hasta el momento qué jugador foráneo vendrá a la entidad, aunque puede haber noticias en las próximas horas.

Con promesa de partidazo, dirigen desde las 21.30 el ingeniero platense Alejandro Chiti y los cordobeses Sergio Gabriel Tarifeño y Alberto Ponzo.

Hoy

21 Ferro vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Argentino vs San Martín

Mañana

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Jueves 1

21 Ferro vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

Viernes 2

21 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Salta Basket

22 Quimsa vs Weber Bahía



Sábado 3

21 Ferro vs San Martín

21 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Weber Bahía

Domingo 4

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol

Lunes 5

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Martes 6

20 Obras vs Salta Basket

21 Hispano vs Peñarol

22 Atenas (Cba) vs Ferro

Miércoles 7

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Quilmes

Jueves 8

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)



Domingo 11

21 Ferro vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Lunes 12

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa



Miércoles 14

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto



Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa

Programa del Turco

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

04/02 (L) Salta Basket

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano