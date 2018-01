Ciclista quiere seguir de racha ante Rocamora

Ciclista Juninense buscará extender la racha de victorias, cuando desde las 21 reciba la visita de Tomás de Rocamora.

Los entrerrianos vienen barrenando en el fondo de la tabla posicional y el viernes perdieron en Olavarría, por lo que llegan con la necesidad de sumar puntos para no ser abducidos por los de abajo.

Gran partido para ver en el Coliseo del Boulevard, con arbitraje del bahiense Alejandro Ramallo y el capitalino Raúl Lorenzo.

Hoy

20.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21 Ciclista vs Rocamora

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21 Bhy Tiro Federal vs Talleres (Tafí Viejo)

21 Unión (Sf) vs Echagüe

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Lunes 29

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español

21.30 Oberá Tc vs Mitre (Tuc)

Martes 30

21 San Isidro vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

Miércoles 31

21 Villa Mitre vs Rivadavia (Mza)

21 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21 Echagüe vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs La Unión

21.30 Rocamora vs Centro Español

21.30 Villa San Martín vs Bhy Tiro Federal

22 Hindú Club vs Mitre (Tuc)

Febrero

Jueves 1

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21 Temperley vs Ciclista

21.30 Atenas vs La Unión

Viernes 2

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

22 Hindú Club vs Bhy Tiro Federal

Sábado 3

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

22 Mitre (Tuc) vs Deportivo Norte

Domingo 4

20 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Lunes 5

21 Bhy Tiro Federal vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Deportivo Norte

Martes 6

21 Platense vs Temperley

21 Echagüe vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Rocamora

Miércoles 7

21 Bhy Tiro Federal vs Ameghino

21 San Isidro vs Villa San Martín

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Jueves 8

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Unión (Sf) vs Hindú Club

Viernes 9

21 Villa Mitre vs Platense

21.30 Bhy Tiro Federal vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino

Sábado 10

22 Mitre (Tuc) vs Echagüe

Domingo 11

20 San Isidro vs Independiente (Sde)

20 Talleres (Tafí Viejo) vs Echagüe

20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

21 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma

21 Hindú Club vs Oberá Tc

Lunes 12

21 Temperley vs Atenas

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs La Unión