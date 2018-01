Victoria Turca en el 3 x 3

Los pibes del Turco andan bárbaro en el básquet 3 x 3. Anoche estiraron la racha de victorias derrotando a Boca Juniors por 13 a 8.

Sin embargo en la Liga de Desarrollo, los pibes perdieron por 91 a 72.

Anoche

Atenas (Cba) 73 vs Regatas 80

Hoy

21 Instituto vs Quilmes

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 La Unión Fsa vs San Martín

22 Salta Basket vs Obras

Viernes 26

21 Weber Bahia vs Quimsa

Sábado 27

20 Atenas (Cba) vs Quilmes

21 Ferro vs Hispano

21.30 San Martín vs Olímpico

22 Salta Basket vs Boca

Domingo 28

21.30 Peñarol vs Quimsa



Lunes 29

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Regatas vs Olímpico

Martes 30

21 Ferro vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Argentino vs San Martín

Miércoles 31

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Jueves 1

21 Ferro vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

Viernes 2

21 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Salta Basket

22 Quimsa vs Weber Bahía

Sábado 3

21 Ferro vs San Martín

21 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Weber Bahía

Domingo 4

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol

Lunes 5

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Martes 6

20 Obras vs Salta Basket

21 Hispano vs Peñarol

22 Atenas (Cba) vs Ferro

Miércoles 7

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 San Martin vs Quilmes

Jueves 8

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)



Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)