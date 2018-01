Argentino visita hoy a Boca Juniors

Argentino se presenta esta noche por segunda vez en 48 horas en Capital Federal.

Visita a Boca Juniors, un rival de sumo cuidado. El Xeneize ya ganó en Junìn y buscarà sacar “fuera de la cancha” al Turco con otra victoria.

Para Argentino es un partido sumamente importante. Si lo resuelve favorablemente –independientemente de la diferencia numérica- la historia posterior será otra totalmente distinta.

Dirigen desde las 21.30 los capitalinos Diego Rougier-Pedro Hoyo y el mendocino Ariel Rosas.

Obras sumó a Richmond

El alero estadounidense Jereme Richmond (13/3/1992, 2.03 mts) se convirtió en nuevo refuerzo de Obras Basket para lo que resta de temporada 2017-18 de Liga Nacional.

Richmond, formado en la Universidad de Illinois, tiene como último pasado profesional el equipo de Pueblo Nuevo en el básquetbol dominicano.

También vistió las camisetas de La Mattica, San Sebastián, Huracanes y Plaza en ese país, y de Cordon en el básquetbol uruguayo.

Richmond llega como reemplazante del alero puertorriqueño Alex Franklin, por lo que el equipo de Gregorio Martínez ya cuenta con plantel completo para visitar a Salta Basket (25/1) en el cierre de su gira por el norte del país.

Carter en Hispano

Éste martes alrededor de las 13hs, Hispano confirmó el cambio de rumbo en el equipo y la baja del norteamericano Perris Blackwell que anoche jugó su último partido para los celestes.

Por cuestiones netamente deportivas y a pedido del entrenador jefe Marcelo Richotti, el pivot californiano ya no formará parte del equipo en ésta temporada 2017/18. Ésta tarde durante el entrenamiento en Tito Wilson, el nuevo jugador de Hispano y titular de la selección de Panamá fue presentado al equipo.

El internacional panameño de 26 años y 2.05 metros viene de jugar en el Club Deportivo Valdivia de Chile, donde sumó veintiocho partidos, pero cuenta con una trayectoria intachable que lo lleva desde México con Soles de Mexicali, con los que promedió 6.7 puntos, 4.1 rebotes y 1.0 robos en 17 encuentros, aunque había empezado la temporada en la LPB de su país jugando con Caballos de Coclé en la Liga de las Américas promediando 13.0 puntos, 7.0 rebotes y 2.0 asistencias en los tres partidos del equipo panameño, además jugó NCAA -la liga universitaria de Estados unidos- para South Alabama y claro, en la selección de su país.

Javier Carter: “Bueno, estoy aquí para reforzar el equipo. Ojalá que ganemos más conmigo acá, pero sólo quiero apoyar y hacer que el equipo me necesite”.

Éste jueves Hispano Americano se enfrenta a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y ya contará con Javier D. Carter que vestirá la camiseta #15 para el conjunto santacruceño.

Perris Blackwell completó su paso por Hispano Americano con doce partidos jugados, 105 puntos, 77 rebotes totales, 13 asistencias y una valoración de 114. La familia celeste agradece su paso por el club y le desea el mejor de los futuros.

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino

Jueves 25

21 Instituto vs Quilmes

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 La Unión Fsa vs San Martín

22 Salta Basket vs Obras

Viernes 26

21 Weber Bahía vs Quimsa



Sábado 27

20 Atenas (Cba) vs Quilmes

21 Ferro vs Hispano

21.30 San Martín vs Olímpico

22 Salta Basket vs Boca

Domingo 28

21.30 Peñarol vs Quimsa

Lunes 29

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Regatas vs Olímpico

Martes 30

21 Ferro vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Argentino vs San Martín

Miércoles 31

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Jueves 1

21 Ferro vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

Viernes 2

21 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Salta Basket

22 Quimsa vs Weber Bahía

Sábado 3

21 Ferro vs San Martín

21 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Weber Bahía

Domingo 4

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol

Lunes 5

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Martes 6

20 Obras vs Salta Basket

21 Hispano vs Peñarol

22 Atenas (Cba) vs Ferro

Miércoles 7

21 Weber Bahia vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Quilmes



Jueves 8

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)

Programa del Turco

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

04/02 (L) Salta Basket

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes