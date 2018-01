Mano a mano en las divisiones formativas

El balance de las divisiones formativas quedó en tablas. San Lorenzo se impuso en la Liga de Desarrollo 90 a 72 y Argentino ganó en el 3 x 3 por 21 a 13.

Anoche

Hispano 77 vs La Unión Fsa 75

Instituto 82 vs Regatas 64

San Lorenzo 88 vs Argentino 74

Hoy

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Peñarol

22 Olímpico vs Obras

Miércoles 24

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino

Jueves 25

21 Instituto vs Quilmes

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 La Unión Fsa vs San Martín

22 Salta Basket vs Obras

Viernes 26

21 Weber Bahía vs Quimsa

Sábado 27

20 Atenas (Cba) vs Quilmes

21 Ferro vs Hispano

21.30 San Martín vs Olímpico

22 Salta Basket vs Boca

Domingo 28

21.30 Peñarol vs Quimsa

Lunes 29

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Regatas vs Olímpico

Martes 30

21 Ferro vs Weber Bahia

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Argentino vs San Martín

Miércoles 31

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Jueves 1

21 Ferro vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

Viernes 2

21 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Salta Basket

22 Quimsa vs Weber Bahía

Sábado 3

21 Ferro vs San Martín

21 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Weber Bahía

Domingo 4

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol

Programa del Turco

24/01 (V) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

04/02 (L) Salta Basket

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano

Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

23/03 (L) Ferro Carril Oeste

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias