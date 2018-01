Pese a la derrota, Argentino hizo un gran partido en Capital

Argentino jugó un gran partido ante San Lorenzo de Almagro, pero no pudo ganar. Perdió 88 a 74 y suma cuatro partidos sin conocer la victoria.

Retornó Junior Cequeira y, los pocos minutos que jugó, le cambió la cara al equipo.

Exelente planteo del primer tiempo por parte de Argentino. Juego de control de pelota para evitar el desmadre y paciencia en la ofensiva.

Así logró mantenerse en juego 19-16 en el primer cuarto con un buen aporte del banco de suplentes (Bortolín-Cequeira-Saglietti) y Luciano Massarelli.

El segundo cuarto fue igual. Más allá de los cuatro triples de Selem Safar (y uno de José Vildoza) el Turco no se salió del libreto y casi termina a 1, de no ser por el “cacerolazo” de Safar sobre la chicharra y con la marca encima.

Otra vez el banco de suplentes con doce goles le dio vida al Turco para permanecer expectante en el juego: 40-36.

No hubo variación en el tercer cuarto. El Turco, libreto en mano, jugó la bola al límite de los 24” y le complicó la existencia a San Lorenzo, que nunca pudo sacarse el overol.

Si bien San Lorenzo siguió arriba en el marcador (60-51), Argentino mantuvo el partido controlado con los aportes de Juan Cangelosi, Luciano Massarelli y John Millsap.

Ya en el cierre, el Azul hizo el último esfuerzo y logró ponerse a 3 (75-72) a poco menos de cuatro minutos para la chicharra final.

Pero hasta acá llegó. Las volcadas de Mathías Calfani y mucho más de Gabriel Deck dieron por tierra con las aspiraciones juninenses.