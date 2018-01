Ciclista Juninense cayó anoche en Mendoza

Ciclista Juninense flaqueó anoche en Mendoza y fue goleado por Rivadavia 83-52 en la continuidad de su participación por la Liga Argentina de Básquetbol.

Ciclista comenzó con un leve dominio del partido (13-9) con Goncalvez a la cabeza, pero lo quiso rematar de afuera y no le entró una. Rivadavia lo empató en 14, sin sobrarle demasiado, con un goleo repartido entre los cinco titulares.

Rivadavia hizo un parcial de 7-0 (Welton y Alvarez, imparables) en los tres minutos iniciales del segundo cuarto, lo que obligó a Tasso a pedir un tiempo muerto computado.

Pareció que el Verdirrojo se acomodaba con un triplazo de Juan Ignacio Laterza, pero otros siete puntos consecutivos del local extinguieron el último minuto juninense a falta de 5´para el final del primer tiempo.

Rivadavia se terminó de escapar con los triples de LLaver y Arancibia para irse al descanso ganando con comodidad 42 a 24.

Ciclista llegó a estar 23 abajo en el tercer cuarto. Logró bajar a 18 (60-42) los números aprovechando algún recambio del dueño de casa, pero igual quedó lejos de cara a los diez minutos finales del partido.

Nada que hacer para el Verdirrojo en el último cuarto, llegando a sufrir una diferencia 31 goles en contra.

Ciclista es local el próximo viernes ante Atenas de Carmen de Patagones.

Anoche

Platense 71 vs Petrolero 67

Ameghino 74 vs Libertad 93

Rivadavia (Mza) 83 vs Ciclista 52

Hoy

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Unión (Sf)

Martes 23

21 Platense vs Parque Sur

21.30 Centro Español vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

Miércoles 24

21 Bhy Tiro Federal vs Hindú Club

21 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Libertad vs Oberá Tc26

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Villa San Martín

Jueves 25

21.30 Petrolero vs Temperley

22 Independiente (Sde) vs Unión (Sf)

Viernes 26

21.30 Ciclista vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs Hindú Club

22 Rivadavia (Mza) vs Platense

22 Mitre (Tuc) vs Villa San Martín

Sábado 27

20 Ameghino vs San Isidro

21.30 La Unión vs Centro Español

Domingo 28

20.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21 Ciclista vs Rocamora

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21 Bhy Tiro Federal vs Talleres (Tafí Viejo)

21 Unión (Sf) vs Echagüe

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Lunes 29

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español

21.30 Oberá Tc vs Mitre (Tuc)

Martes 30

21 San Isidro vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

Miércoles 31

21 Villa Mitre vs Rivadavia (Mza)

21 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21 Echagüe vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs La Unión

21.30 Rocamora vs Centro Español

21.30 Villa San Martín vs Bhy Tiro Federal

22 Hindú Club vs Mitre (Tuc)

Febrero

Jueves 1

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21 Temperley vs Ciclista

21.30 Atenas vs La Unión

Viernes 2

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

22 Hindú Club vs Bhy Tiro Federal

Sábado 3

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

22 Mitre (Tuc) vs Deportivo Norte

Domingo 4

20 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Lunes 5

21 Bhy Tiro Federal vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Deportivo Norte

Martes 6

21 Platense vs Temperley

21 Echagüe vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Rocamora

Miércoles 7

21 Bhy Tiro Federal vs Ameghino

21 San Isidro vs Villa San Martín

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Jueves 8

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Unión (Sf) vs Hindú Club

Viernes 9

21 Villa Mitre vs Platense

21.30 Bhy Tiro Federal vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino

Sábado 10

22 Mitre (Tuc) vs Echagüe

Domingo 11

20 San Isidro vs Independiente (Sde)

20 Talleres (Tafí Viejo) vs Echagüe

20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

21 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma

21 Hindú Club vs Oberá Tc

Lunes 12

21 Temperley vs Atenas

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs La Unión

Martes 13

21 Bhy Tiro Federal vs Independiente (Sde)

21 San Isidro vs Unión (Sf)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Deportivo Norte vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

Miércoles 14

21 Barrio Parque vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Villa Mitre

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

Jueves 15

21 Temperley vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

Viernes 16

21 Echagüe vs Bhy Tiro Federal

21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 Libertad vs San Isidro

22 Independiente (Sde) vs Ameghino

Sábado 17

21.30 Atenas vs Petrolero

22 Mitre (Tuc) vs Talleres (Tafí Viejo)

Domingo 18

21 Villa Mitre vs Temperley

21 Unión (Sf) vs Bhy Tiro Federal

21.30 Ciclista vs Parque Sur

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

21.30 Obera Tc vs Hindú Club

Lunes 19

21 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Estudiantes (Ola) vs Petrolero

21.30 La Unión vs Platense

21.30 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

Martes 20

21.30 Atenas vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Ciclista

21.30 Ameghino vs Echagüe

21.30 Villa San Martín vs San Isidro.