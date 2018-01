Ginóbili no llegó a la selección de titulares del juego de las estrellas

Emanuel Ginóbili no alcanzó hoy la cantidad de votos suficientes como para integrar el equipo titular de la Conferencia Oeste de la NBA para el próximo Juego de las Estrellas, pero todavía tiene chances de sumarse a los siete suplentes si es elegido por los entrenadores, en un sufragio cuyos resultados se conocerán el próximo martes.

El bahiense terminó segundo entre los votos de la gente, pero no le alcanzó por la decisión de los jugadores y de la prensa especializada.

En Argentina existió una gran campaña en redes sociales para apoyarlo y que a los 40 años pueda jugar nuevamente el All Star Game, pero eso no fue suficiente y quedó quinto en la votación entre los jugadores de su puesto y van los cuatro primeros.

Eso se dio porque si bien fue segundo en el voto del aficionado, este ítem ocupó solamente el 50 por ciento de la elección, mientras que la mitad restante se dividió en partes iguales entre los jugadores de la NBA y la prensa especializada, y allí "Manu" no tuvo tantos adeptos.

Los dos jugadores que acapararon la mayoría de los votos en la Conferencia Oeste fueron los bases Stephen Curry (Golden State Warriors) en primer lugar, seguido por James Harden (Houston Rockets).

De todas maneras lo de Ginóbili, que en la actualidad se encuentra lesionado tras sufrir un fuerte golpe en el muslo derecho en ocasión del partido entre San Antonio Spurs y Atlanta Hawks, fue encomiable, ya que en la elección de sus fanáticos terminó segundo con 1.808.860 votos (Curry logró 2.379.494), sacándole casi 400.000 de diferencia a Harden.

El lastre estuvo dado porque entre los jugadores ni entre los periodistas terminó entre los cinco más elegidos, por lo que su coeficiente cayó y no fue suficiente para ganarse un lugar.

Muchos personajes notorios del deporte argentino como Lionel Messi, Juan Martín del Potro, Sergio Agüero y Paulo Dybala hicieron públicos sus votos por "Manu" y pidieron públicamente que los ayudaran para que diga presente en el partido que se llevará a cabo el domingo 18 de febrero en Los Ángeles, pero no fue suficiente.

De todas maneras Ginóbili tiene otra oportunidad de ser convocado porque el próximo martes 23 los entrenadores darán a conocer a los suplentes para ese evento (siete por Conferencia) y el "pibe de 40", como el mismo se caracteriza en las redes sociales, tiene muchas chances de ocupar uno de esas vacantes (ya en 2005 y 2011 llegó a participar del All Star Game de esa manera).

De esta forma, el equipo de la Conferencia Oeste quedó constituido con los siguientes cinco titulares: Stephen Curry (capitán), James Harden, Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Kevin Durant (Golden State) y DeMarcus Cousins (New Orleans).

Mientras que los titulares del Este serán Kyrie Irving (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), LeBron James (Cleveland Cavaliers, capitán), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia Sixers).