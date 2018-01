Argentino recibe a Weber Bahía buscando la ansiada recuperación

Argentino buscará esta noche rehabilitarse de la derrota que le infrigió Boca Juniors, cuando desde las 21.30 reciba la visita de Weber Bahía Basket.

Otro partido complicado para el Turco que debe sacar adelante para equiparar la derrota sufrida en Bahía Blanca, teniendo en cuenta hipotéticos desempates a futuro.

Dirigen el mendocino Mario Aluz, el capitalino Oscar Brítez y el pilarense Sebastián Moncloba.

Hoy

21.30 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Peñarol

Mañana

20 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs Salta Basket

Viernes 19

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Weber Bahía

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Sábado 20

20 Boca vs Atenas (Cba)

21 Hispano vs Argentino

21 Peñarol vs Quilmes

21 San Lorenzo vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Salta Basket

Domingo 21

11 Quimsa vs Obras

Lunes 22

21 Hispano vs La Unión Fsa

21 Instituto vs Regatas

21 San Lorenzo vs Argentino

Martes 23

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Peñarol

22 Olímpico vs Obras

Miércoles 24

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino



Jueves 25

21 Instituto vs Quilmes

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 La Unión Fsa vs San Martín

22 Salta Basket vs Obras

Viernes 26

21 Weber Bahía vs Quimsa

Sábado 27

20 Atenas (Cba) vs Quilmes

21 Ferro vs Hispano

21.30 San Martín vs Olímpico

22 Salta Basket vs Boca

Domingo 28

21.30 Peñarol vs Quimsa

Lunes 29

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Regatas vs Olímpico

Martes 30

21 Ferro vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Argentino vs San Martín

Miércoles 31

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Programa del Turco

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

04/02 (L) Salta Basket

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano

Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

23/03 (L) Ferro Carril Oeste

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.