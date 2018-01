Ciclista Juninense recibe a Temperley

Ciclista Juninense tiene esta noche su primer partido del año en calidad de local.

Desde las 21 recibe la visita de Temperley, equipo que todavía no ganó en esta segunda fase del campeonato.

Para el Verdirrojo es una inmejorable oportunidad de quebrar la racha negativa y para ello también debe contar con el apoyo de su gente.

Dirigen el entrerriano Javier Mendoza y el pilarense Sebastián Moncloba.



Taylor King en Atenas de Patagones

Luego de un largo viaje desde California hasta Patagones, Taylor King se sumó este domingo por la tarde a los entrenamientos del elenco maragato.

King, que registra pasos por Canadá, Reino Unido, Lituania y la G-League estadounidense, tiene 29 años y mide 2.03m.



Hoy

21 Ciclista vs Temperley

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

Mañana

20 Deportivo Norte vs Ameghino

20 San Isidro vs Barrio Parque

21 Rivadavia (Mza) vs La Unión

21 Villa Mitre vs Atenas

21.30 Echagüe vs Independiente (Sde)

22 Mitre (Tuc) vs Hindú Club

Lunes 15

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma

21.30 Oberá Tc vs Talleres (Tafi Viejo)

Martes 16

21 Platense vs Centro Español

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Unión (Sf) vs Independiente (Sde)

Miércoles 17

21 Temperley vs Petrolero

21 Bhy Tiro Federal vs San Isidro

21.30 La Unión vs Deportivo Viedma

21.30 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Villa San Martín vs Talleres (Tafi Viejo)

22 Hindú Club vs Echagüe

Jueves 18

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Platense

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)



Viernes 19

21 Villa Mitre vs Petrolero

21.30 Barrio Parque vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

22 Hindú Club vs Talleres (Tafi Viejo)

Sábado 20

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)

22 Mitre (Tuc) vs Unión (Sf)

Domingo 21

20 Platense vs Petrolero

20 Ameghino vs Libertad

21 Rivadavia (Mza) vs Ciclista

21.30 Oberá Tc vs Echagüe

Lunes 22

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Unión (Sf)

Martes 23

21 Platense vs Parque Sur

21.30 Centro Español vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre



Miércoles 24

21 Bhy Tiro Federal vs Hindú Club

21 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Libertad vs Oberá Tc26

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Villa San Martín

Jueves 25

21.30 Petrolero vs Temperley

22 Independiente (Sde) vs Unión (Sf)

Viernes 26

21.30 Ciclista vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs Hindú Club

22 Rivadavia (Mza) vs Platense

22 Mitre (Tuc) vs Villa San Martín

Sábado 27

20 Ameghino vs San Isidro

21.30 La Unión vs Centro Español

Domingo 28

20.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21 Ciclista vs Rocamora

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21 Bhy Tiro Federal vs Talleres (Tafí Viejo)

21 Unión (Sf) vs Echagüe

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Lunes 29

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español

21.30 Oberá Tc vs Mitre (Tuc)

Martes 30

21 San Isidro vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

Miércoles 31

21 Villa Mitre vs Rivadavia (Mza)

21 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21 Echagüe vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs La Unión

21.30 Rocamora vs Centro Español

21.30 Villa San Martín vs Bhy Tiro Federal

22 Hindú Club vs Mitre (Tuc)



Febrero

Jueves 1

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21 Temperley vs Ciclista

21.30 Atenas vs La Unión

Viernes 2

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

22 Hindú Club vs Bhy Tiro Federal

Sábado 3

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

22 Mitre (Tuc) vs Deportivo Norte

Domingo 4

20 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Lunes 5

21 Bhy Tiro Federal vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Deportivo Norte

Martes 6

21 Platense vs Temperley

21 Echagüe vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Rocamora

Miércoles 7

21 Bhy Tiro Federal vs Ameghino

21 San Isidro vs Villa San Martín

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Jueves 8

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Unión (Sf) vs Hindú Club

Viernes 9

21 Villa Mitre vs Platense

21.30 Bhy Tiro Federal vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino

Sábado 10

22 Mitre (Tuc) vs Echagüe.