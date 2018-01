Argentino metió un puntazo ante Estudiantes

Argentino derrotó anoche a Estudiantes de Concordia por 96 a 88, en tiempo suplementario, tras igualar en 83.

Fue uno de esos partidos donde Argentino tenía que ganar, porque son difíciles las garantías para el partido de vuelta. Supo leer esto y lo ganó. Ideal.

Gran primer cuarto Turco que goleó justo a su adversario de a turno con un parcial de 20 a 15. Luciano Massarelli, John Millsap y Juan Cangelosi, detrás, para el cierre con dos libres impecables de Marcos Saglietti.

En el inicio del segundo cuarto, Argentino sumó a Diego Figueredo en el goleo, aportando junto a Juan Cangelosi y Marcos Saglietti.

Cuando Estudiantes quiso reaccionar, llegaron los goles de Luciano Massarelli para redondear un parcial ganador de 42 a 35 que le dio cierto margen de tranquilidad para irse al descanso largo.

Portilla, Fernández Rivero y un triplazo de Vildoza igualaron el partido en 54 con cinco minutos jugados del tercer cuarto.

Y tras cartón, Argentino quedó abajo con más aportes de Bolívar y Smith. Entonces debió volver a ponerse el overol para remar el partido corriendo de atrás. Con mucho sacrificio logró quedar uno abajo 64-65 a falta de diez minutos para el final.



La tozudez de John Mill-sap -cuando se quedó con el recobre para poder ganar el partido- tirando entre todas las manos de Estudiantes puso en riesgo el partido en la fase regular. Con mucha fortuna la visita no encestó y el juego fue a suplementario con un gran aporte de Juan Cangelosi en el cuarto.

Y con más de Cangelosi Argentino quebró el juego en el alargue y se encaminó a la victoria con un gran apoyo de su gente.

Mañana domingo llega Boca Juniors, en otro partido clave.



Hoy

22 Salta Basket vs Hispano

Domingo 14

20 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (Cdia)

Lunes 15

21.30 Regatas vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Peñarol

Martes 16

21 Instituto vs Estudiantes (Cdia)

Miércoles 17

21.30 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Peñarol

Jueves 18

20 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs Salta Basket

Viernes 19

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Weber Bahía

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Sábado 20

20 Boca vs Atenas (Cba)

21 Hispano vs Argentino

21 Peñarol vs Quilmes

21 San Lorenzo vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Salta Basket



Domingo 21

11 Quimsa vs Obras

Lunes 22

21 Hispano vs La Unión Fsa

21 Instituto vs Regatas

21 San Lorenzo vs Argentino



Martes 23

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Peñarol

22 Olímpico vs Obras

Miércoles 24

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino



Programa del Turco

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.