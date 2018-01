Argentino recibe a Estudiantes de Concordia

Argentino tiene esta noche su primer partido del año en calidad de local.

Desde las 21.30 recibe la visita del encumbrado Estudiantes de Concordia. Los entrerrianos llegan terceros en el campeonato y vienen en busca de otra victoria que los afirme en esa posición de la tabla.

De la mano de Lucas Victoriano –un entrenador que no ha dirigido mucho pero encontró la química en el equipo- tiene en sus filas un jugador cubano que es la figura estelar (Jasiel Rivero Fernández) y cuenta con el ex Argentino Mateo Bolívar, además de Leandro Vildoza, Alejandro Zurbriggen, entre otros.

Para Argentino es un partido clave. El la búsqueda de iniciar este año con una localía fuerte, los dos puntos son vitales para la tabla posicional. Máxime que el domingo llega Boca Jrs. Y será otra historia.

Dirigen los capìtalinos Daniel Rodrigo-Roberto Smith y el platense Maximiliano Cáceres.



Hoy

21 Argentino vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Regatas

Mañana

22 Salta Basket vs Hispano

Domingo 14

20 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (Cdia)

Lunes 15

21.30 Regatas vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Peñarol

Martes 16

21 Instituto vs Estudiantes (Cdia)

Miércoles 17

21.30 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Peñarol

Jueves 18

20 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs Salta Basket

Viernes 19

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Weber Bahía

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Sábado 20

20 Boca vs Atenas (Cba)

21 Hispano vs Argentino

21 Peñarol vs Quilmes

21 San Lorenzo vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Salta Basket

Domingo 21

11 Quimsa vs Obras

Lunes 22

21 Hispano vs La Unión Fsa

21 Instituto vs Regatas

21 San Lorenzo vs Argentino

Martes 23

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Peñarol

22 Olímpico vs Obras

Miércoles 24

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino



Programa del Turco

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.