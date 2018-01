Argentino no pudo con Weber Bahía

En Bahía Blanca se terminó la racha de Argentino. Llevaba tres juegos ganados en calidad de visitante y anoche no pudo contra Weber Bahía. Perdió 85-78 en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Weber sacudió el primer cuarto con un alto goleo de 25, demasiado para aguantar el chubasco de visitante cuando el Turco solo hizo 18.

Fjellerup, Díaz y Vaulet, determinantes en la ofensiva local.

No hubo mucha variación hacia los segundos diez minutos. Argentino no pudo acomodar la defensa y arriba siguió con sus 18 goles de media (Massarelli-Millsap) que le permitieron estar en partido, pero abajo: 45-36.

Argentino no arrancó bien el tercer cuarto. Quedó 17 puntos atrás en cinco minutos faltales de Fjellerup y Jasen. Hacia el final se recuperó combinando a Millsap y Massarelli para un decoroso 66-56 que invitó a un final abierto.

Argentino hizo el último esfuerzo en el último cuarto. Con el aporte externo de Juan Cangelosi y la vigencia de Luciano Massarelli se puso nuevamente a 7, diferencia histórica en el partido.

Sin embargo, el desgaste Azul fue demasiado y un descansado Bahía Basket que le tiró la localía encima estirando nuevamente a diez puntitos de diferencia en los tres minutos finales, para terminar ganando sin sobresaltos.

Este viernes llega a Las Morochas Estudiantes de Concordia, que marcha tercero en la tabla posicional.



Anoche

San Lorenzo 92 vs Hispano 71

Weber Bahía 85 vs Argentino 78

Estudiantes (Cdia) 94 vs Quilmes 78

San Martín 73 vs La Unión Fsa 78

Hoy

22 Olímpico vs Regatas

22 Salta Basket vs Quimsa



Mañana

20 Boca vs Hispano

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Quilmes

Viernes 12

21 Argentino vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Regatas



Sábado 13

22 Salta Basket vs Hispano

Domingo 14

20 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (Cdia)

Lunes 15

21.30 Regatas vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Peñarol



Martes 16

21 Instituto vs Estudiantes (Cdia)

Miércoles 17

21.30 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Peñarol