Ciclista visita este miércoles a Platense

Ciclista Juninense reanudará este miércoles su participación en La Liga Argentina. Desde las 21 visitará a Platense.

El Verdirrojo buscará empezar el año con el pie derecho para mirar definitivamente el lote de arriba y poder hacer buenos play-off.



Los rivales en enero

El 2018 arranca en Vicente López, el 10 de enero contra Platense. Luego tiene dos encuentros como local: el 14/01 ante Temperley y el 17/01 vs. Plottier. El 21/01 viaja a Mendoza, para enfrentar a Rivadavia. El 26/01 recibe en Junín a Atenas de Patagones y cierra el mes ante Rocamora, como local, el día 28/01. En suma, son 6 partidos en enero con 4 juegos en casa.



Programa

Miércoles 10

21 Platense vs Ciclista

21 San Isidro vs Deportivo Norte

21.30 Estudiantes (Ola) vs Temperley

21.30 Ameghino vs Oberá Tc

21.30 Unión (SF) vs Villa San Martín

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Bhy Tiro Federal

Jueves 11

21.30 La Unión vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Gimnasia LP

Viernes 12

21 Platense vs Atenas

21 Echagüe vs Villa San Martín

21.30 Petrolero vs Centro Español

21.30 Barrio Parque vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs Unión (SF)

22 Mitre (Tuc) vs Bhy Tiro Federal

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Hindú Club

Sábado 13

21 Ciclista vs Temperley

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

Domingo 14

20 Deportivo Norte vs Ameghino

20 San Isidro vs Barrio Parque

21 Rivadavia (Mza) vs La Unión

21 Villa Mitre vs Atenas

21.30 Echagüe vs Independiente (SDE)

22 Mitre (Tuc) vs Hindú Club

Lunes 15

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma

21.30 Oberá Tc vs Talleres (Tafi Viejo)

Martes 16

21 Platense vs Centro Español

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Unión (SF) vs Independiente (SDE)

Miércoles 17

21 Temperley vs Petrolero

21 Bhy Tiro Federal vs San Isidro

21.30 La Unión vs Deportivo Viedma

21.30 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Villa San Martín vs Talleres (Tafi Viejo)

22 Hindú Club vs Echagüe

Jueves 18

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Platense

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Viernes 19

21 Villa Mitre vs Petrolero

21.30 Barrio Parque vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

22 Hindú Club vs Talleres (Tafi Viejo)



Sábado 20

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)

22 Mitre (Tuc) vs Unión (SF)

Domingo 21

20 Platense vs Petrolero

20 Ameghino vs Libertad

21 Rivadavia (Mza) vs Ciclista

21.30 Oberá Tc vs Echagüe

Lunes 22

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

22 Independiente (SDE) vs Villa San Martín

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Unión (SF)

Martes 23

21 Platense vs Parque Sur

21.30 Centro Español vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

Miércoles 24

21 Bhy Tiro Federal vs Hindú Club

21 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Libertad vs Oberá Tc26

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Villa San Martín

Jueves 25

21.30 Petrolero vs Temperley

22 Independiente (SDE) vs Unión (SF)

Viernes 26

21.30 Ciclista vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs Hindú Club

22 Rivadavia (Mza) vs Platense

22 Mitre (Tuc) vs Villa San Martín

Sábado 27

20 Ameghino vs San Isidro

21.30 La Unión vs Centro Español

Domingo 28

20.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21 Ciclista vs Rocamora

21 Barrio Parque vs Independiente (SDE)

21 Bhy Tiro Federal vs Talleres (Tafí Viejo)

21 Unión (SF) vs Echagüe

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Lunes 29

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español

21.30 Oberá Tc vs Mitre (Tuc)

Martes 30

21 San Isidro vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Ameghino vs Independiente (SDE)

Miércoles 31

21 Villa Mitre vs Rivadavia (Mza)

21 Barrio Parque vs Unión (SF)

21 Echagüe vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs La Unión

21.30 Rocamora vs Centro Español

21.30 Villa San Martín vs Bhy Tiro Federal

22 Hindú Club vs Mitre (Tuc)

Febrero

Jueves 1

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21 Temperley vs Ciclista

21.30 Atenas vs La Unión

Viernes 2

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ameghino vs Unión (SF)

22 Hindú Club vs Bhy Tiro Federal

Sábado 3

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

22 Mitre (Tuc) vs Deportivo Norte

Domingo 4

20 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Lunes 5

21 Bhy Tiro Federal vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Deportivo Norte

Martes 6

21 Platense vs Temperley

21 Echagüe vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Rocamora.