Argentino derrotó a Peñarol e hizo doblete en Mar del Plata

Argentino realizó un planteo táctico superlativo y se quedó con otro triunfazo en Mar del Plata, esta vez ante Peñarol por 72 a 68.

El partido comenzó con grandes imprecisiones. Dos minutos y medio sin convertir. Después se abrió el juego donde Argentino picó en punta merced a los aportes de Luciano Massarelli y John Millsap.

Peñarol remó de atrás y encontró en el banco las respuestas con Monacchi y Alloatti para equiparar las acciones.

Un horror en el cierre del primer cuarto le costó al Turco quedar dos abajo 20-18 con una impresionante volcada de Steffphon Pettigrew.

Pero más allá de esto, Argentino jugó un buen segundo cuarto donde pudo achicar diez puntos de diferencia que Peñarol sacó en el medio juego merced a los triples de Jonatan Slider y un interesante goleo repartido.

John Millsap (3 dobles, 3 simples) y los triples de Diego Figueredo y Guido Mariani le dieron la posibilidad al Turco de salir a flote.

Y no tuvo suerte en la última bola, que la jugó impecable y Juan Cangelosi la tiró medio exigida, boqueó el aro y salió: 39-38.

Tras el reinicio Argentino logró sacar seis de diferencia a falta de tres minutos para el final del cuarto. Gran pasaje de Luciano Massarelli y el oportunismo de Matías Bortolín empujaron el goleo Turco.

Terminó cuatro arriba 50-54.

Los diez minutos finales fueron casi un partido de ajedrez. Japez manejó los minutos y los cambios al milímetro para sostener la victoria. Los jugadores entregaron todo en cada pelota y a medida que transcurrían los minutos la victoria iba teniendo visos de realidad.

Pero no fue fácil. Peñarol vendió cara su derrota y tuvo en jaque al Turco hasta el último segundo. Figueredo y Saglietti fueron determinantes en la clausura del juego para volcar la victoria a favor de Argentino.

Mañana juega en Bahía Blanca contra Weber a las 21.



Anoche

San Martín 102 vs Boca 88

Estudiantes (Cdia) 91 vs Olímpico 80

San Lorenzo 77 vs Salta Basket 70

Regatas 66 vs La Unión Fsa 83

Peñarol 68 vs Argentino 72

Hoy

20 Obras vs Atenas (Cba)

Martes 9

21 Instituto vs Obras

21 San Lorenzo vs Hispano

21 Weber Bahía vs Argentino

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Quilmes

21.30 San Martín vs La Unión (Fsa)

Miércoles 10

22 Olímpico vs Regatas

22 Salta Basket vs Quimsa

Jueves 11

20 Boca vs Hispano

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Quilmes

Viernes 12

21 Argentino vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Regatas

Sábado 13

22 Salta Basket vs Hispano

Domingo 14

20 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (Cdia)



Programa del Turco

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba.