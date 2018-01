Argentino quiere continuar con su racha "feliz", en la visita a Peñarol

Argentino de Junín se presentará por segunda vez en Mar del Plata, luego de que anteanoche venciera en la “Ciudad Feliz” a Quilmes de Mar del Plata, por una nueva jornada de la Liga Nacional "A" de básquetbol 2017/18.

Peñarol será hoy desde las 21.30 horas es el anfitrión de turno del equipo "Turco" que dirige Eduardo "Chiche" Japez, en el estadio mundialista "Islas Malvinas" que fue testigo anteanoche del resonante triunfo del CAA ante los quilmeños, por 85 a 79, para iniciar muy bien la temporada 2018..

Argentino buscará hacer doblete en "La Perla del Atlántico", ante un rival dificilísimo y en partido que dirigirán el capitalino Diego Rougier, el cordobés Oscar Martinetto y el pilarense Sebastián Moncloba.

Además, hoy se enfrentarán: A las 20 horas, San Martín de Corrientes vs. Boca Juniors; a las 21, Estudiantes de Concordia vs. Olímpico de la Banda (Santiago del Estero) y San Lorenzo vs. Salta Basket, mientras que a partir de las 21.30, confrontarán Regatas Corrientes vs. La Unión de Formosa, en tanto que mañana lunes chocará desde la hora 20, Obras Sanitarias vs. Atenas de Córdoba.

la Liga Nacional "A" sigue con esta programación:

Martes 9

21 Instituto vs Obras

21 San Lorenzo vs Hispano

21 Weber Bahía vs Argentino

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Quilmes

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Miércoles 10

22 Olímpico vs Regatas

22 Salta Basket vs Quimsa

Jueves 11

20 Boca vs Hispano

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Quilmes

Viernes 12

21 Argentino vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Regatas

Sábado 13

22 Salta Basket vs Hispano

Domingo 14

20 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (Cdia)

Programa del Turco

Tras el partido de hoy ante Peñarol, este es el calendario previsto para Argentino de Junín:

Martes 9 de enero, visitante de Bahía Basket.

12/01 (L) Estudiantes de Concordia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste.

17/01 (L) Bahía Basket.

20/01 (V) Hispano Americano.

22/01 (V) San Lorenzo Almagro.

24/01 (V) Boca Juniors.

28/01 (L) Boca Juniors.

30/01 (L) San Martín Corrientes.

Febrero

2/02 (V) Estudiantes Cdia.

4/02 (V) Comunicaciones

8/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba

Marzo

5/03 (V) Regatas Corrientes

7/03 (V) San Martín Ctes.

9/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias

Abril

3/04 (V) Ferro Carril Oeste

5/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

1º/05 (L) Ciclista Olímpico.