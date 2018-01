Argentino de Junín reanuda en Mar del Plata

Argentino vuelve al ruedo en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 20 se presenta en la balnearia localidad bonaerense de Mar del Plata y en el estadio mundialista "Islas Malvinas" visita a Quilmes, en un partido que se las trae y que arbitrará el trío Rougier-Castillo-Cáceres.

Quilmes ganó en Junín y pintó una cosa que después resultó otra. Ha perdido de local demostrando grandes altibajos en el rendimiento del equipo. Habrá que ver cómo se encuentra tras el receso y qué es lo que ofrece basquetbolísticamente en el campo de juego.

Hoy juegan, además: A las 21, Weber Bahía vs Salta Basket; desde las 21.30, Comunicaciones vs Olímpico de La Banda; y a las 22, Regatas Corrientes espera a Boca Jrs.

Mañana jugan, desde las 21, Ferro Carril Oeste-Atenas de Córdoba.

Domingo 7: A las 20, Peñarol de Mar del Plata vs. Argentino de Junín y San Martín vs. Boca Jrs.; A las 21, Estudiantes de Concordia vs. Olímpico de La Banda y San Lorenzo vs Salta Basket; y desde las 21.30, Regatas vs. La Unión de Formosa.

Programación para Argentino

Luego de la visita a los dos equipos de Mar del Plata, estos son los partidos que afrontará Argentino en enero, febrero, marzo, abril y mayo:

9/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

2/02 (V) Estudiantes Cdia.

4/02 (V) Comunicaciones

8/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba

Marzo

5/03 (V) Regatas Corrientes

7/03 (V) San Martín Ctes.

9/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

3/04 (V) Ferro Carril Oeste

5/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

1º/05 (L) Ciclista Olímpico.