Llegan los extranjeros Anthony Kent y John Millsap

Ayer Argentino retomó los entrenamientos de cara a la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol en este 2018.

Por la mañana el plantel hizo una sesión de pesas en el gimnasio Flex de Laura Pagano y por la tarde básquetbol en “El Fortín de las Morochas”.

En tanto, la entidad confirmó para hoy al mediodía el arribo de su dupla extranjera que integran Anthony Kent (recuperado totalmente del esguince de tobillo con que se fueran antes de las fiestas de fin de año), y John Millsap.

Cequeira, el 20

El basquetbolista Luis Cequeira tendría el apto médico y podría estar disponible a partir del 20 de enero. De esta manera empieza a quedar atrás una recuperación muy larga que comenzó allá por el viernes 10 de noviembre, cuando se operó exitosamente de una fractura en el hueso escafoides de la mano derecha.

Según la estimación, el primer partido de Cequiera sería ante Hispano Americano, en Río Gallegos, justamente el sábado 20 de enero.

En el comienzo del año se perderá los juegos contra Quilmes (V), Peñarol (V), Bahía (V), Estudiantes (L), Boca (L) y Bahía (L). Vale recordar que Diego Figueredo fue incorporado por Argentino de manera temporaria, hasta que el base titular se encuentre al 100 por ciento.



Fechas

Viernes 5

20 Quilmes vs Argentino

21 Weber Bahía vs Salta Basket

21.30 Comunicaciones vs Olímpico

22 Regatas vs Boca



Sábado 6

21 Ferro vs Atenas (Cba)



Domingo 7

20 Peñarol vs Argentino

20 San Martín vs Boca

21 Estudiantes (Cdia) vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Salta Basket

21.30 Regatas vs La Unión Fsa



Lunes 8

20 Obras vs Atenas (Cba)



Martes 9

21 Instituto vs Obras

21 San Lorenzo vs Hispano

21 Weber Bahía vs Argentino

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Quilmes

21.30 San Martín vs La Unión Fsa.