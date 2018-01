Argentino va televisado ante Quilmes

El primer partido del año para Argentino en la Liga Nacional de Básquetbol será televisado por DirecTv.

Este viernes, desde las 20, se presentará en la balnearia localidad bonaerense de Mar del Plata para visitar a Quilmes.

El Turco se queda en “La Feliz” dado que el domingo chocará contra Peñarol, también en el estadio Polideportivo Islas Malvinas.



Cortó a Sánchez

Quilmes de Mar del Plata anunció el corte del puertorriqueño Ricardo Sánchez Rosa, más conocido como “Ricky”.

Por lo tanto y hasta que pueda acomodar sus finanzas, jugará sin extranjero.

Sánchez era uno de los pivot del equipo con 2.11 de estatura. Una baja muy importante.



Fechas

Viernes 5

20 Quilmes vs Argentino

21 Weber Bahía vs Salta Basket

21.30 Comunicaciones vs Olímpico

22 Regatas vs Boca



Sábado 6

21 Ferro vs Atenas (Cba)



Domingo 7

20 Peñarol vs Argentino

20 San Martín vs Boca

21 Estudiantes (Cdia) vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Salta Basket

21.30 Regatas vs La Unión Fsa



Lunes 8

20 Obras vs Atenas (Cba)



Martes 9

21 Instituto vs Obras

21 San Lorenzo vs Hispano

21 Weber Bahía vs Argentino

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Quilmes

21.30 San Martín vs La Unión Fsa



Miércoles 10

22 Olímpico vs Regatas

22 Salta Basket vs Quimsa



Jueves 11

20 Boca vs Hispano

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Quilmes



Viernes 12

21 Argentino vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Regatas



Sábado 13

22 Salta Basket vs Hispano



Domingo 14

20 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (Cdia)



Programa del Turco

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes



Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.