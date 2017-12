Steven Spieth no continúa en Obras Sanitarias

El alero estadounidense Steven Spieth no continuará en el primer equipo de Obras Basket de cara a lo que resta de temporada 2017-18 de Liga Nacional.

Spieth, quien culminó su contrato, arribó al equipo previo al inicio del Súper 20 y promedió 3.3 puntos, 1.2 rebotes y 11.3 minutos por encuentro en la actual edición de La Liga.

Por su parte, Quilmes de Mar del Plata, debido a razones netamente económicas, desvinculó de su equipo a Ricardo Sánchez Rosas. La caída de algunos sponsors derivó en esta difícil decisión la cual ya fue comunicada al jugador, equipo y cuerpo técnico.

La medida se toma con el fin de no generar mayores atrasos con los sueldos del plantel con la esperanza de lograr revertir la situación en un corto plazo.

Por lo tanto, momentáneamente y luego del receso por las fiestas, Quilmes jugará sin ficha foránea.



Jonathan Machuca regresa a Olímpico

El base nacido en Córdoba el 21 de marzo de 1989 y 1,85 mts., Jonathan Machuca, regresa al club en lugar de Vincent Simpson. Proviene del ABA Ancud de la LNB Chilena.

En la Liga Nacional en la 2009-10 registró por partido, 4,1 puntos (69,4 % en tiros de dos puntos, 37 % en triples y 74,5 % en tiros libres), 1,8 asistencias, 1,2 rebotes y 0,7 robos de balón en 17,3 minutos de juego.

En la 2011-2012, y tras un paso por el Illescas español en la LEB Plata, Machuca regresó a Olímpico con una perfomance de 5,4 puntos por partido (52,3% en dobles, 32,8% en triples y 78,5 en libres), 2 asistencias, 1,1 rebotes, en 17,6 minutos por encuentro (47).

En la edición 2012 – 2013 estuvo presente en 46 ocasiones firmando los siguientes números: (7.2 puntos por juego, 1.8 asistencias, 1.8 rebotes) en 24,6 minutos por partido.

En la temporada 2013 - 2014 y también con la camiseta de Olímpico, el base sufrió una lesión en su rodilla derecha que le impidió completar la campaña quedándose fuera de los playoffs con un promedio de 9.8 puntos, 2.2 rebotes y 3.2 asistencias en 34 partidos.

Jonathan Machuca registra pasos además por Ben Hur de Rafaela, Libertad de Sunchales, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y recientemente en el ABA Ancud de la Liga Chilena.



Regatas recupera a Goldwire y Martina

El primer equipo de Regatas Corrientes quedó licenciado hasta el 2 de enero de 2018. En el nuevo año, el “Fantasma” jugará el viernes 5 de enero ante Boca Juniors. Goldwire y Martina trabajan para recuperar lesiones.

Tras la derrota en Concordia ante Estudiantes por 94 a 100 por la Liga Nacional de Básquetbol, el plantel del Club de Regatas Corrientes quedó licenciado, por las fiestas de fin de año, hasta el 2 de enero de 2018.

El paréntesis será muy positivo para los lesionados Leemire Goldwire, con desgarro en el gemelo de la pierna derecha, y para Fernando Martina, que no jugó en Concordia por una lumbalgia aguda.

Goldwire, que viajó a la gira por Mercedes y Concordia para seguir con su proceso de recuperación, no ve acción desde el encuentro ante Ferro, en donde precisamente se lesionó; por lo que faltó a los juegos de Obras, Instituto, Comunicaciones y Estudiantes.

El plantel volverá a los entrenamientos el próximo martes 2 de enero de 2018, ya que el viernes 5 estará recibiendo a Boca Juniors; equipo al que ya enfrentó en la “Bombonerita”, con derrota por 86 a 79.



Dawson se suma a Comunicaciones

Otra buena noticia para Comunicaciones se conoció en las primeras horas del miércoles. El estadounidense Eric Dawson es otro de los que llegan para reforzar la plantilla que dirige Fernando “Tulo” Rivero.

La nueva incorporación de Comu mide 2,06 metros de estatura y juega en la posición de ala-pívot. Viene de jugar en Leones de Ponce en la BCN (Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico) donde promedió 11.4 puntos, 10 rebotes y 2.9 asistencias en 34 juegos.

Tras no ser elegido en el Draft de la NBA de 2007, fichó por los Austin Toros de la NBA D-League, desde donde tras sólo disputar 5 partidos se marchó a jugar a la República Dominicana. Regresó a los Toros al año siguiente, donde promedió 10,4 puntos y 6,6 rebotes por partido.

En su historial aparece la temporada 2011-12 como la mejor de Dawson en la liga de desarrollo, promediando 17,2 puntos y 10,6 rebotes por partido, ganando la liga, el título de Jugador más impactante de la NBA D-League e incluido en el segundo mejor quinteto del campeonato. A lo largo de esa temporada, fue reclamado en un par de ocasiones por los San Antonio Spurs, con los que disputó cuatro partidos, en los que promedió 3,8 puntos y 2,5 rebotes.

Tuvo su paso por el Foshan Dralions de la liga china, en 2013 fichó por el Meralco Bolts de Filipinas, donde fue uno de los jugadores más destacados del campeonato, promediando 29,6 puntos y 16,0 rebotes por partido. En julio de 2013, firmó con los Metros de Santiago de la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana.

A finales de septiembre de 2013, firmó con los Atlanta Hawks de la NBA donde tuvo un corto paso. A finales de octubre de 2013, Dawson fue re-adquirido por los Austin Toros de la Liga de desarrollo de la NBA. También tuvo su paso antes de jugar en la Liga de Superior de Puerto Rico por las Estrellas de Salt Lake City del Utah Jazz.

Comunicaciones suma así su segundo reemplazo (el primero fue el puertorriqueño Jonathan Rodríguez) tras la partida de Isaiah Swann y Gastón Essengue.



El ex NBA, Al Thornton, refuerza a Salta Basket

Haciendo uso del intercambio de extranjeros que La Liga posibilita de manera reglamentaria en el transcurso de una temporada, Salta Basket contrató nada menos que a un ex NBA, la liga norteamericana más espectacular del mundo.

Se trata de Al Thornton, un ala pivote de 2,03 metros de altura que llegará proveniente de la Liga A de Puerto Rico. De esa manera, Quinnel Brown no seguirá en "Los infernales" salteños.

Al Thornton se sumará al equipo conducido tácticamente por el salteño Ricardo De Cecco de cara a su próximo compromiso el próximo viernes 5 de enero de 2018 frente a Weber Bahía, encuentro que se disputará en la ciudad de Bahía Blanca. Luego el compromiso liguista seguirá en Buenos Aires, esta vez en Capital Federal en la casa de San Lorenzo de Almagro, donde Salta Basket jugará el domingo 7 de enero.

Oriundo de Perry, Georgia en Estados Unidos, Thornton comenzó su carrera en la Universidad de Florida State, con buenos números que lo condujeron a estar en distintos quintetos elegidos por su gran rendimiento. En uno de sus mejores partidos en la NCAA –liga universitaria de los EEUU- cerró planillas con 37 puntos ante Boston College y Duke Blue Devils.

Al fue elegido en el Draft de la NBA 2007 en el puesto 14 de la primera ronda por el equipo de Los Ángeles Clippers. Con 24 años y en su primera experiencia en la liga más importante del planeta fue llamado a ser una de las estrellas de los Clippers. El hombre de 2,03 metros de altura en sus dos primeras temporadas registró grandes números: 12,7 puntos 4,5 rebotes por partido en la primera temporada lo que le valió ser parte del mejor quinteto de rookies –novatos- de la NBA. En su segunda temporada mejoró esas estadísticas con 16,6 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias en 37 minutos de juego.

Por algún motivo. Al Thornton no pudo seguir creciendo en el particular mundo de la NBA y llegaron los traspasos. Primero en los Washington Wizards, y luego a Golden State Warriors. Desde la temporada 2011/2012 Al Thornton buscó nuevos desafíos y se traslado a Puerto Rico para ser parte de los Brujos de Guayama, de la liga de Baloncesto Superior Nacional. Donde se constituyó rápidamente como líder en anotaciones. Siguió su curso en la liga China, junto a Zhejiang Lions donde también promedió grandes registros con 27 puntos y casi 10 rebotes por partido.

Para la temporada 2012/2013, Al sufrió una dura lesión que lo mantuvo al margen de la competencia. Recuperado volvió a su antiguo equipo de Brujos en Puerto Rico donde mejoró los números de su primer paso, siguió en el equipo de NLEX Warrior de la Asociación Filipina de Básquetbol, promediando 36 puntos y 12 rebotes por partidos para regresar nuevamente a Puerto Rico, en Brujos de Guayama, su segunda casa prácticamente.

Contratado por "Los Infernales" salteños, el norteamericano jugará por primera vez en la competitiva y atrapante Liga Nacional del básquet argentino. Entre sus grandes actuaciones se destaca una histórica en la liga asiática, jugando para NLEX Warrior anotó nada menos que 69 puntos.