Ginóbili: “Me celebran todo porque soy un viejo de cuarenta”

El escolta argentino Emanuel Ginóbili opinó ayer que vive un buen momento en San Antonio Spurs, de la NBA estadounidense, pero consideró que sus actuaciones son celebradas por el público y la prensa porque es “un viejo de 40” años.

“Me parece que me celebran todo porque soy un viejo de 40. Si hago diez puntos es la hazaña del viejo de 40 y si hago dos puntos es porque ‘bueno, qué querés, tiene 40’. Es un momento en donde está todo bien”, comentó Ginóbili en una columna periodística publicada en el diario La Nación.

El argentino admitió que tuvo “un mes muy prolífico” en el equipo, donde en algunos partidos protagonizó las últimas jugadas de los partidos y convertir puntos decisivos, como ante Boston Celtics y Dallas Mavericks.

“Las cosas empezaron a salirme mejor, me sentí bien y eso me permite disfrutar este presente. Es lindo tener esas posibilidades, estuvo bueno sentirlo nuevamente”, sostuvo.

Al margen de sus buenas actuaciones, Ginóbili llamó “locos” a quienes promueven en las redes sociales su participación en el próximo Juego de las Estrellas de la NBA.

“Hay gente que quiere que esté en el Juego de las Estrellas. ¡Están locos! Es incomprensible”, comentó.

Ginóbili disputa su decimosexta temporada con los Spurs, equipo al que se incorporó en 2002 y en el que obtuvo cuatro títulos de la NBA.

Además, es considerado el mejor jugador de la historia argentina y uno de los deportistas más importantes del país.

Con el seleccionado argentino, Ginóbili ganó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la de Bronce en los de Pekín 2008.