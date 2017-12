Enero es clave para las aspiraciones de Ciclista

Ciclista Juninense, equipo de Guillermo Tasso ya conoce a los rivales que enfrentará en el reinicio de la Liga Argentina, durante el mes de enero de 2018.

El verdirrojo debe empezar con el pie derecho para mirar definitivamente el lote de arriba y poder hacer buenos play-off.

Recordemos que, hasta aquí, Ciclista Juninense ganó ocho encuentros y perdió los ocho restantes. De local, perdió ante Estudiantes de Olavarría únicamente y en la ruta sólo pudo vencer al colista, Tomás de Rocamora.

En la actualidad, lleva cuatro derrotas al hilo (Temperley, La Unión, Estudiantes y Parque Sur).



Los rivales

El 2018 arranca en Vicente López, el 10 de enero contra Platense. Luego tiene dos encuentros como local: el 14/01 ante Temperley y el 17/01 vs. Plottier. El 21/01 viaja a Mendoza, para enfrentar a Rivadavia. El 26/01 recibe en Junín a Atenas de Patagones y cierra el mes ante Rocamora, como local, el día 28/01. En suma, son 6 partidos en enero con 4 juegos en casa.

El programa de encuentros del CCJ es el siguiente para el mes entrante:

Miércoles 10, ante Platense (V); domingo 14, vs. Temperley (L); miércoles 17, vs. Plottier (L); domingo 21, vs. Rivadavia (V); viernes 26, Vs. Atenas (L) y el domingo 28, vs. Rocamora (local).