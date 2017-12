Los Indios cerró el año con una victoria

Los Indios logró una valiosa victoria sobre Hogar Social de Berisso por 79 a 68 que le permitió cerrar un buen año deportivo y quedar segundo a un paso de Gimnasia y Esgrima de Pergamino. Debutó en el dueño de casa Aimar Chemile, como refuerzo para esta segunda fase.

El canario tuvo un primer tiempo brillante, donde, de la mano de Pablo Martínez le sacó una diferencia considerable a su adversario de turno (47-27).

Pintaba para goleada pero en el último cuarto el Canario se relajó demasiado -innecesariamente- y con la mano intacta de Leonardo Zanassi (3 triples, 1 doble, 2 simples) Hogar Berisso se puso a tiro en el marcador.



Lógicamente con la vuelta del quinteto inicial a la cancha, Los Indios terminó ganando sin sobresaltos.

Pero en un certamen que se juega por puntos y goles, la goleada le hubiese caído como anillo al dedo.

El campeonato entra en receso por las fiestas de fin de año. Los Indios reanuda el 26 de enero visitando a Gimnasia de Pergamino.

La fecha

Los Indios de Junín 79 vs Hogar Social de Berisso 68

Ciudad de Saladillo 63 vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino 82

Libre: Juventud de Cañuelas

5º Fecha (26-01-18)

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Los Indios de Junín

Hogar Social de Berisso vs Juventud de Cañuelas

Libre: Ciudad de Saladillo

Revanchas

6º Fecha (02-02)

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Juventud de Cañuelas

Ciudad de Saladillo vs Los Indios de Junín

Libre: Hogar Social de Berisso

7º Fecha (09-02)

Juventud de Cañuelas vs Ciudad de Saladillo

Hogar Social de Berisso vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Libre: Los Indios de Junín

8º Fecha (16-02)

Ciudad de Saladillo vs Hogar Social de Berisso

Los Indios de Junín vs Juventud de Cañuelas

Libre: Gimnasia y Esgrima de Pergamino

9º Fecha (23-02)

Hogar Social de Berisso vs Los Indios de Junín

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Ciudad de Saladillo

Libre: Juventud de Cañuelas



10º Fecha (02-03)

Los Indios de Junín vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Juventud de Cañuelas vs Hogar Social de Berisso