Ciclista perdió en Concepción del Uruguay

Parque Sur se tomó revancha rápidamente de Ciclista Juninense y anoche le ganó en Concepción del Uruguay por 80 a 70.

Buen primer tiempo del quinteto juninense. Ganò el primer cuarto 14 a 11 con un buen pasaje del cubano Karel Guzmán y Gianluca Vismara. Aguantó el segundo cuando arreció el dueño de casa que empezó a ganar en la pintura con el trío Alderete-Hernández y Richard. El parcial para el descanso largo fue 32-31 para el local.

Ciclista se fue quedando paulatinamente en el complemento. Cedió terreno en el tercer cuarto en la medida que no pudo controlar a Cosolito y Hernández, quedando diez abajo en el marcador (54-44).

Nada que hacer en el último cuarto. Parque Sur se aferró a la diferencia, hizo correr la pelota y se quedó con la victoria.

Hoy

Petrolero 77 vs La Unión 63

Gimnasia (La Plata) 89 vs Rivadavia (Mza) 98

Deportivo Norte 95 vs San Isidro 83

Unión (Sf) 102 vs Mitre (Tuc) 84

Oberá Tc 86 vs Barrio Parque 75

Talleres (Tafi Viejo) 75 vs Independiente (Sde) 62

Hindú Club 88 vs Ameghino 65