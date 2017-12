Argentino cerró el año de la mejor manera

Argentino metió otro puntazo de visitante y equiparó la tabla posicional con la mitad de juegos ganados y perdidos. Otra victoria que vale oro para la gente del barrio de Las Morochas.

Argentino no lo dejó pensar a Salta Basket. De movida le hizo un primer cuarto de 28-16 que le permitió luego ir más tranquilo en el desarrollo del primer tiempo. Bortolín, Millsap, Cangelosi y Massarelli la metieron de todos lados.

El segundo cuarto fue más parejo en cuanto al goleo. Argentino defendió menos (recibió 22 goles), pero salvó la ropa porque metió 23. Un encendido Juan Cangelosi (+8) siguió castigando de afuera y desde el banco Diego Figueredo y Marcos Saglietti aportaron otros ocho valiosos goles. En el mediojuego, tres simples de Gastón García fueron importantes.

Entonces el Turco conservó la diferencia para irse al descanso largo ganador por 51 a 38.



Salta Basket achicó los números en el tercer cuarto aprovechando la sequía del Turco y se puso 61-65 con Brown y Zilli como principales exponentes ofensivos.

No conforme con ello a falta de 2´20” igualó el partido en 82, pero esto fue lo máximo que pudo hacer, más allá de pelear el juego a brazo partido hasta el cierre.

Luciano Massarelli y Juan Cangelosi hicieron todo en los dos minutos finales para que la victoria viajara a Junín.

Argentino retoma el 5 de enero en Mar del Plata ante Quilmes.



Anoche

Quilmes 83 vs Hispano 94

Salta Basket 91 vs Argentino 96

Hoy

19 Instituto vs San Lorenzo

20 Boca vs San Martín

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Regatas

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Programa del Turco

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes

Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba





Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol Mar del Plata

28/03 (L) La Unión Formosa